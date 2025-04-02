На відбудову в цьому році не вистачає майже $10 млрд – Шмигаль

Загальний дефіцит фінансування для відбудови України в 2025 році оцінюється майже в $10 млрд. Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час 13-го засідання керівного комітету Української платформи донорів.

Деталі

За його словами, серед основних напрямів роботи Української платформи донорів у 2025 році будуть: бюджетна підтримка, сталий фінансовий ресурс для відновлення інфраструктури, житла, енергетики, економічний розвиток і залучення інвестицій на шляху до ЄС.

Шмигаль нагадав, що потреба в міжнародній фінансовій підтримці для України цього року становить $39,3 млрд, і вже є підтвердження від партнерів, що ця сума буде покрита.

У 2025 році уряд передбачає майже $7,4 млрд на пріоритетне відновлення, але загальний дефіцит фінансування, за його словами, залишатиметься на рівні майже $10 млрд.

Премʼєр зазначив, що метою України на цей рік є максимальна секторальна інтеграція з ЄС та відкриття переговорів по всіх шести кластерах, зокрема для подальшого виконання спільних домовленостей і впровадження необхідних реформ.

Контекст

На 31 грудня 2024 року загальна вартість відновлення України після російського вторгнення зросла до $524 млрд порівняно з $486 млрд роком раніше, повідомили експерти Світового банку, ООН, Єврокомісії та українського уряду. Нова цифра на 8% перевищує попередню оцінку.

Серед довгострокових потреб найбільше коштів потребує житловий сектор – близько $84 млрд. Далі йдуть транспорт – майже $78 млрд, енергетика та видобуток – приблизно $68 млрд, торгівля й промисловість – понад $64 млрд, а також сільське господарство – більш ніж $55 млрд. На розчищення завалів у всіх секторах потрібно близько $13 млрд.