Прямой ущерб Украины из-за войны достиг $170 млрд. Оценка KSE Institute

Общая сумма прямого ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в результате полномасштабного вторжения России, достигла почти $170 млрд, подсчитал KSE Institute по состоянию на ноябрь 2024 года. По сравнению с началом 2024-го эта цифра выросла на $12,6 млрд.

Ключевые факты

Прямые убытки жилищного сектора оценивают в $60 млрд. По состоянию на ноябрь 2024 года повреждены или разрушены 236 000 жилых зданий, из которых 209 000 – частные дома, 27 000 – многоквартирные, 600 – общежития. В региональном разрезе наибольшие разрушения получили Донецкая, Харьковская, Луганская, Киевская, Черниговская и Херсонская области. Сектор жилищно-коммунального хозяйства (котельные, теплосети и т.п.) потерял $3,5 млрд.

Убытки транспортной инфраструктуры – $38,5 млрд. Повреждены и разрушены более 26 000 км автомобильных дорог, убытки – $28,3 млрд. Убытки железнодорожного транспорта составляют $4,3 млрд, инфраструктуры портов – $0,85 млрд, авиационной отрасли – $2 млрд. Прямые убытки частного легкового транспорта оцениваются в $2,2 млрд – уничтожено или повреждено 260 000 автомобилей.

Энергетический сектор Украины потерял $14,6 млрд. Полностью разрушены Каховская и Днепровская ГЭС, Трипольская и Змиевская ТЭС, повреждена или разрушена значительная часть других генерирующих мощностей, а также высоковольтных подстанций и объектов нефтегазовой инфраструктуры.

Промышленность, строительство и сектор услуг понесли убытки на $14,4 млрд. На ноябрь 2024-го разрушено или серьезно повреждено почти полтысячи крупных и средних частных, а также государственных предприятий.

Ущерб АПК – $10,3 млрд. Утрачено более 130 000 единиц сельскохозяйственной техники, уничтожено или повреждено 4 млн т зернохранилищ и 16 000 га многолетних культур. Из-за боевых действий и пожаров повреждено 298 000 га лесов, убытки оцениваются в $4,5 млрд.

Убытки образовательной инфраструктуры – $7,3 млрд, повреждены или разрушены более 4000 учебных заведений.

Здравоохранение потеряло $4,3 млрд, всего повреждено 1554 медицинских объекта.

Культурное наследие, спортивные и туристические объекты подверглись разрушениям на сумму $4 млрд. Пострадали 3921 объект культуры, 399 религиозных сооружений, 343 спортивных комплекса.

Цифровая инфраструктура и телекоммуникационный сектор понесли прямые убытки на $1,2 млрд. Повреждены интернет-сети, мобильные радиосети и магистральные линии связи. На деоккупированных территориях разрушение сетей кое-где достигало 100%, уничтожены тысячи базовых станций мобильной связи.

Контекст

Наибольшая доля в общем объеме прямого ущерба нанесена жилым зданиям – на них приходится более трети от общей суммы.

В абсолютном выражении наибольший рост убытков в 2024 году произошел в энергетике (+$4,6 млрд), поскольку враг сознательно атаковал электрическую генерацию и распределение.

В относительном измерении наибольшая динамика наблюдалась в административных зданиях (+60%), энергетике (+46%), здравоохранении (+32%), культуре, туризме и спорте (+29%). Рост цифровой инфраструктуры был еще более динамичным, но в новом исследовании KSE Institute это не показательно, поскольку в предыдущем отчете оценка не обновлялась из-за отсутствия данных.

В географическом разрезе больше всего пострадали прифронтовые регионы. На 10 областей, которые были оккупированы, имеют общую границу с РФ или выход к морю, приходится более 90% общей суммы прямого ущерба.