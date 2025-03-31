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Фото: Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры
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Правительство выделило 5,2 млрд грн на дороги во фронтовых и прифронтовых регионах

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Фото: Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры

Кабинет Министров выделил Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры и областным администрациям 5,2 млрд грн для восстановления и эксплуатации дорог во фронтовых и прифронтовых регионах, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль 31 марта.

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Ключевые факты

  • По словам Шмыгаля, правительство выделило 5,2 млрд грн Агентству восстановления и областным администрациям для восстановления и эксплуатации дорог во фронтовых и прифронтовых регионах, которые приоритетно используются Силами безопасности и обороны.
  • Во время внеочередного выездного заседания правительства в Ирпене Киевской области глава Кабмина объявил о выделении дополнительных 1,5 млрд грн для завершения уже начатых проектов восстановления в Киевской области из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Контекст

Содержание дорог прежде всего предполагает строительство эвакуационных маршрутов, заявлял в декабре прошлого года вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. «Порты, железная дорога, объекты энергетики, дороги, мосты… постоянно находятся под обстрелами. Поэтому все статьи и миллиарды – об «удержать». Особенно дороги. Иначе можем подорвать всю военную логистику», – сказал вице-премьер.

По оценке вице-премьера, для того, чтобы содержать дороги, необходимо 52 млрд грн. Согласно бюджету-2025, на дороги заложено 12 млрд грн.

18 февраля Кабмин распределил 12,6 млрд грн на развитие и содержание дорог в 2025 году.

В марте Совет директоров Всемирного банка одобрил проект на $432 млн «Создание устойчивой инфраструктуры в условиях уязвимой среды (DRIVE)». Он направлен на укрепление национальной дорожной сети и повышение эффективности транспортного сектора Украины.

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