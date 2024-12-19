Государственные реестры и часть сервисов в «Дії» не работают из-за масштабного сбоя

Министерство юстиции Украины заявило о масштабном сбое на уровне сетевой инфраструктуры, обслуживающей государственные реестры. Они будут недоступны до конца дня, говорится в сообщении Минюста. В то же время из-за обновления государственных реестров Минюста временно не работает часть сервисов в «Дії».