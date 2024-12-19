Государственные реестры и часть сервисов в «Дії» не работают из-за масштабного сбоя

Министерство юстиции Украины заявило о масштабном сбое на уровне сетевой инфраструктуры, обслуживающей государственные реестры. Они будут недоступны до конца дня, говорится в сообщении Минюста. В то же время из-за обновления государственных реестров Минюста временно не работает часть сервисов в «Дії».
Подробности
- Единые и государственные реестры, создание и обеспечение функционирования которых входит в компетенцию Минюста, а также веб-сайты Минюста, ГП «НАИС» и колл-центр будут недоступны до конца дня.
- Специалисты ГП «Национальные информационные системы» работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить работу всех сервисов, отмечается в сообщении.
- «Дія» не сохраняет личные данные, а лишь подтягивает информацию из реестров, поэтому на портале и в приложении временно не работают: услуги ФЛП и ООО, перерегистрация авто, бронирование работников, «єВідновлення», выписка из ЕГР, актовые записи, сообщения о повреждении /уничтожении имущества.
- Специалисты уже работают над тем, чтобы вернуть работу сервисов в обычном режиме как можно скорее, сообщила пресс-служба «Дії».
Контекст
Ранее сегодня произошел сбой в мобильном приложении «Резерв+», из-за которого временно нельзя авторизироваться и воспользоваться функциями.
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