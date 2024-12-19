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У роботі застосунку «Резерв+» для військовозобовʼязаних стався збій

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

У мобільному застосунку «Резерв+» стався технічний збій, через який тимчасово не можна авторизуватись та скористатись функціями, повідомляє пресслужба Міноборони 19 грудня. Причини збою наразі невідомі.

Ключові факти

  • Технічна команда Міноборони вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку. 
  • Очікується, що впродовж декількох годин доступ до «Резерв+» повернеться.
  • Міноборони перепросило за незручності.

Контекст

18 травня Міноборони випустило «Резерв+», це мобільний застосунок для військовозобовʼязаних, у якому можна оновити персональні дані без відвідування ТЦК. У ньому можна отримати інформацію про те, які дані щодо людини є у реєстрі військовозобовʼязаних, призовників та резервістів «Оберіг».

Доступ до реєстру «Оберіг» мають Міністерство оборони, Генеральний штаб ЗСУ, Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки, а також ТЦК та СП як органи ведення реєстру. Змінювати облікові дані в реєстрі мають право лише уповноважені працівники районних ТЦК та СП.

У перші дні після запуску застосунок отримав хвилю критики через проблему з авторизацією через BankID та недоступність у закордонних App Store і Play Market. Також у застосунку знайшли сліди коду іншого державного застосунку «Мрія».  

У серпні Міноборони попередило про появу фейкових вебзастосунків «Резерв+», псевдододатки створили для збору персональних даних українців.

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