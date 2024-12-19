У роботі застосунку «Резерв+» для військовозобовʼязаних стався збій

У мобільному застосунку «Резерв+» стався технічний збій, через який тимчасово не можна авторизуватись та скористатись функціями, повідомляє пресслужба Міноборони 19 грудня. Причини збою наразі невідомі.

Ключові факти

Технічна команда Міноборони вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку.

Очікується, що впродовж декількох годин доступ до «Резерв+» повернеться.

Міноборони перепросило за незручності.

Контекст

18 травня Міноборони випустило «Резерв+», це мобільний застосунок для військовозобовʼязаних, у якому можна оновити персональні дані без відвідування ТЦК. У ньому можна отримати інформацію про те, які дані щодо людини є у реєстрі військовозобовʼязаних, призовників та резервістів «Оберіг».

Доступ до реєстру «Оберіг» мають Міністерство оборони, Генеральний штаб ЗСУ, Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки, а також ТЦК та СП як органи ведення реєстру. Змінювати облікові дані в реєстрі мають право лише уповноважені працівники районних ТЦК та СП.

У перші дні після запуску застосунок отримав хвилю критики через проблему з авторизацією через BankID та недоступність у закордонних App Store і Play Market. Також у застосунку знайшли сліди коду іншого державного застосунку «Мрія».

У серпні Міноборони попередило про появу фейкових вебзастосунків «Резерв+», псевдододатки створили для збору персональних даних українців.