У роботі застосунку «Резерв+» для військовозобовʼязаних стався збій

У мобільному застосунку «Резерв+» стався технічний збій, через який тимчасово не можна авторизуватись та скористатись функціями, повідомляє пресслужба Міноборони 19 грудня. Причини збою наразі невідомі.
Ключові факти
- Технічна команда Міноборони вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку.
- Очікується, що впродовж декількох годин доступ до «Резерв+» повернеться.
- Міноборони перепросило за незручності.
Контекст
18 травня Міноборони випустило «Резерв+», це мобільний застосунок для військовозобовʼязаних, у якому можна оновити персональні дані без відвідування ТЦК. У ньому можна отримати інформацію про те, які дані щодо людини є у реєстрі військовозобовʼязаних, призовників та резервістів «Оберіг».
Доступ до реєстру «Оберіг» мають Міністерство оборони, Генеральний штаб ЗСУ, Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки, а також ТЦК та СП як органи ведення реєстру. Змінювати облікові дані в реєстрі мають право лише уповноважені працівники районних ТЦК та СП.
У перші дні після запуску застосунок отримав хвилю критики через проблему з авторизацією через BankID та недоступність у закордонних App Store і Play Market. Також у застосунку знайшли сліди коду іншого державного застосунку «Мрія».
У серпні Міноборони попередило про появу фейкових вебзастосунків «Резерв+», псевдододатки створили для збору персональних даних українців.
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