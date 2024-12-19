Державні реєстри та частина сервісів в «Дії» не працюють через масштабний збій

Міністерство юстиції України заявило про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри. Вони будуть недоступні до кінця дня, йдеться у повідомленні Мінʼюсту. Водночас, через оновлення державних реєстрів Мінʼюсту, тимчасово не працює частина сервісів в «Дії».