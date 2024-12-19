Державні реєстри та частина сервісів в «Дії» не працюють через масштабний збій

Міністерство юстиції України заявило про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри. Вони будуть недоступні до кінця дня, йдеться у повідомленні Мінʼюсту. Водночас, через оновлення державних реєстрів Мінʼюсту, тимчасово не працює частина сервісів в «Дії».
Деталі
- Єдині та Державні реєстри, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Мінʼюсту, а також вебсайти Мінʼюсту, ДП «НАІС» та кол-центр будуть недоступні до кінця дня.
- Фахівці ДП Національні інформаційні системи працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити роботу всіх сервісів, зазначається у повідомленні.
- «Дія» не зберігає особисті дані, а лише підтягує інформацію з реєстрів, тож на порталі та в застосунку тимчасово не працюють: послуги ФОП і ТОВ; перереєстрація авто; бронювання працівників; «єВідновлення»; витяг з ЄДР; актові записи; повідомлення про пошкоджене\знищене майно.
- Фахівці вже працюють над тим, щоб повернути сервіси у звичному режимі якомога швидше, зазначає пресслужба застосунку, повідомила пресслужба «Дії».
Контекст
Раніше сьогодні стався збій у мобільному застосунку «Резерв+», через який тимчасово не можна авторизуватись та скористатись функціями.
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