Поставка ракет Patriot, предназначенных для Украины, уже началась для союзников. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами на военной базе Эндрюс в Мэриленде, пишет Reuters 16 июля.

Подробности

На вопрос, когда начнутся поставки ракет Patriot и другого вооружения, профинансированного европейскими партнерами, Трамп ответил, что этот процесс уже длится. «Ракеты приходят из Германии, а Германия их заменяет. Во всех случаях США получают полное возмещение расходов», – объяснил Трамп.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не понесут финансовые потери, поскольку расходы на военную помощь покрывают страны Евросоюза и члены НАТО. «В некоторых случаях страны ЕС платят нам напрямую. Мы всегда получаем полное возмещение», – отметил президент.

Трамп также добавил, что после объявления о возможных санкциях 14 июля он еще не общался с президентом РФ Владимиром Путиным.

Контекст

14 июля президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения между НАТО и США о поставке оружия Украине за счет европейских стран. По его словам, США не будут финансировать это вооружение, а только будут производить его, в частности, системы противовоздушной обороны Patriot, которые разрешено передавать Украине.

«Мы производим лучшее в мире вооружение, ракеты и технику, и европейские партнеры это признают. Сегодня мы достигли договоренности, детали которой представит Марк, но главное – мы поставляем оружие, а они за него платят», – заявил Трамп, комментируя соглашение с европейскими членами НАТО.

Он также отметил, что некоторые страны НАТО могут закупать американское оружие для собственных нужд, передавая Украине вооружение из своих запасов. В частности, Трамп назвал Германию как пример такой страны.

Отдельно президент США подчеркнул, что страны, имеющие системы Patriot, могут отправить их Украине, получив новые комплексы от США. По его словам, одна из стран, владеющая 17 системами Patriot, готова передать значительную их часть Украине.

«Есть страна с 17 комплексами Patriot, и вскоре значительное их количество будет отправлено на поле боя. Это можно сделать оперативно», – отметил Трамп.