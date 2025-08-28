Вашингтон готов изменить подход к гарантиям безопасности для Украины и может предоставить западным союзникам ключевые военные технологии, пишет FT со ссылкой на источники. По данным издания, речь идет о разведданных, системах управления и других критически важных средствах, которые позволят усилить защиту украинского воздушного пространства.

Подробности

Это сигнализирует о сдвигах в позиции администрации Дональда Трампа, длительно избегавшей активного участия в поддержке Киева, отметило издание. Ранее нежелание президента США оказывать помощь считалось одной из главных преград на пути согласования гарантий.

По данным источников, Трамп признал, что для достижения перемирия и продвижения собственных амбиций, включая потенциальную Нобелевскую премию, необходимо внести вклад в обеспечение долговременного мира в Украине. Доверие к Европе в Вашингтоне также усилило обязательство европейских стран увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.

Черновик плана гарантий безопасности могут представить в ближайшее время, однако ключевые вопросы остаются открытыми. В частности, неизвестно, какие страны ЕС согласятся отправить свои войска и примет ли такую ​​инициативу Владимир Путин.

Контекст

По данным Bloomberg, около 10 европейских стран выразили готовность отправить свои войска в Украину после завершения войны. Тем не менее, Россия категорически выступает против любого присутствия сил НАТО на украинской территории.

В то же время Пентагон заявил, что США ограничат свою роль в системе гарантий безопасности для Украины до минимальной. Европейские союзники работают над созданием более решительной системы поддержки Киева, поскольку долгосрочное сдерживание России будет зависеть от сотрудничества с США и НАТО.

Во время встречи в Белом доме 18 августа президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсудили общие рамки гарантий безопасности для Украины, но до конкретных договоренностей не дошли. Чаще всего звучала идея привлечь армии европейских стран и что-то вроде 5-й статьи НАТО. Пока эти гарантии безопасности не зафиксировали на бумаге, ряд иностранных СМИ опубликовали возможные обязательства безопасности, полученные из анонимных источников американских и европейских чиновников. Больше об этом читайте здесь.

19 августа Дональд Трамп в эфире Fox News подчеркнул, что не планирует отправлять американские войска в Украину для надзора за выполнением возможных мирных соглашений с Россией. В то же время он допустил возможность предоставления Киеву поддержки с воздуха.