За первые восемь месяцев 2025 года страны ЕС импортировали российские энергоносители на сумму свыше €11 млрд, пишет Reuters со ссылкой на данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). Семь стран ЕС, в том числе поддерживающие Украину, увеличили объемы импорта по сравнению с прошлым годом.

Подробности

Франция нарастила закупки на 40% (до €2,2 млрд), Нидерланды – на 72% (до €498 млн), Венгрия – на 11%, Бельгия – на 3%, Хорватия – на 55%, Румыния – на 57%, а Португалия – на 167%.

Сжиженный природный газ составляет почти половину стоимости импорта российских энергоносителей в ЕС, отмечают аналитики.

В 2021 году ЕС импортировал российские нефть и газ на €133 млрд, тогда как за январь–август 2025-го – на €11,4 млрд, сообщили в CREA. В целом с 2022 года импорт энергоносителей из России в ЕС превысил €213 млрд.

Эксперт CREA Вайбхав Рагхунандан назвал рост закупок «самосаботажем» со стороны некоторых стран, поскольку это основной источник доходов России. «Кремль получает средства для продолжения войны в Украине», – отметил он.

Министерство энергетики Франции объяснило рост импорта необходимостью обслуживать клиентов в других странах, в частности в Германии, куда переправляется часть российского СПГ. Нидерланды заявили, что не могут блокировать контракты с российскими поставщиками, пока ЕС не примет соответствующее законодательство.

Бельгия связала рост импорта с санкциями ЕС на реэкспорт российского СПГ. Португалия отметила, что импортирует незначительные объемы газа, которые в 2025 году будут меньше, чем в 2024-м.

Контекст

В 2024–2025 годах импорт СПГ из России в ЕС вырос на 18%, несмотря на общее сокращение импорта СПГ в ЕС на 11% из-за отсутствия единой позиции. В настоящее время ЕС планирует полностью отказаться от российского газа, включая трубопроводный, до 2028-го, уделяя особое внимание развитию возобновляемых источников энергии, на которые в 2023–2025 годах было выделено €110 млрд инвестиций.

Этот шаг является частью стратегии REPowerEU, предусматривающей полное прекращение зависимости от российских энергоносителей до 2027-2028 годов. Запрет будет охватывать новые контракты и транзит через порты ЕС, чтобы снизить доходы России от экспорта энергоресурсов, финансирующих войну. К сентябрю 2025-го доля российского СПГ в общем импорте СПГ в ЕС составляет около 14% (против 22% в 2021 году), основными импортерами являются Франция, Испания, Бельгия и Нидерланды.

Полный запрет на импорт российского газа вступит в силу с 1 января 2027-го, что на год раньше, чем планировалось прежде, благодаря 19-му пакету санкций, принятому 19 сентября 2025 года под влиянием администрации Трампа.