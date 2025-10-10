За перші вісім місяців 2025 року країни ЄС імпортували російських енергоносіїв на суму понад €11 млрд, пише Reuters з посиланням на дані Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA). Сім країн ЄС, зокрема ті, що підтримують Україну, збільшили обсяги імпорту порівняно з минулим роком.

Деталі

Франція наростила закупівлі на 40% (до €2,2 млрд), Нідерланди – на 72% (до €498 млн), Угорщина – на 11%, Бельгія – на 3%, Хорватія – на 55%, Румунія – на 57%, а Португалія – на 167%.

Скраплений природний газ (СПГ) становить майже половину вартості імпорту російських енергоносіїв до ЄС, зазначають аналітики.

У 2021 році ЄС імпортував російські нафту та газ на €133 млрд, тоді як за січень–серпень 2025-го – на €11,4 млрд, повідомили у CREA. Загалом з 2022 року імпорт енергоносіїв з Росії до ЄС перевищив €213 млрд.

Експерт CREA Вайбхав Рагхунандан назвав зростання закупівель «самосаботажем» з боку деяких країн, оскільки це основне джерело доходів Росії. «Кремль отримує кошти для продовження війни в Україні», – зазначив він.

Міністерство енергетики Франції пояснило зростання імпорту необхідністю обслуговувати клієнтів в інших країнах, зокрема в Німеччині, куди переправляється частина російського СПГ. Нідерланди заявили, що не можуть блокувати контракти з російськими постачальниками, доки ЄС не ухвалить відповідне законодавство.

Бельгія пов’язала зростання імпорту з санкціями ЄС на реекспорт російського СПГ. Португалія зазначила, що імпортує незначні обсяги газу, які у 2025 році будуть меншими, ніж у 2024-му.

Контекст

У 2024–2025 роках імпорт СПГ з Росії до ЄС зріс на 18%, незважаючи на загальне скорочення імпорту СПГ у ЄС на 11% через відсутність єдиної позиції. Нині ЄС планує повністю відмовитися від російського газу, включно з трубопровідним, до 2028-го, приділяючи особливу увагу розвитку відновлюваних джерел енергії, на які в 2023–2025 роках було виділено €110 млрд інвестицій.

Цей крок є частиною стратегії REPowerEU, яка передбачає повне припинення залежності від російських енергоносіїв до 2027–2028 років. Заборона охоплюватиме нові контракти та транзит через порти ЄС, щоб зменшити доходи Росії від експорту енергоресурсів, які фінансують війну. На вересень 2025-го частка російського СПГ у загальному імпорті СПГ до ЄС становить близько 14% (проти 22% у 2021 році), основними імпортерами є Франція, Іспанія, Бельгія та Нідерланди.

Повна заборона на імпорт російського газу набуде чинності з 1 січня 2027-го, що на рік раніше, ніж планувалося перед тим, завдяки 19-му пакету санкцій, ухваленому 19 вересня 2025 року під впливом адміністрації Трампа.