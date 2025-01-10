«Действуем осторожно». Минэкономики может пересмотреть условия программы «Национальный кешбэк»

Министерство экономики может пересмотреть условия программы «Национальный кешбэк» и выделить приоритетные категории товаров, где это будет более эффективно для импортозамещения. Об этом сказал заместитель министра экономики Андрей Телюпа в интервью «Интерфакс-Украина».

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«Действуем осторожно, чтобы не нарушать обязательства перед международными партнерами по недискриминации. Объясняем европейским партнерам, что это мера поддержки населения и производителей в военных условиях», – сказал Телюпа.

По его словам, можно было бы обойтись без программ господдержки в случае, если украинский бизнес имел бы такие же кредитные условия и доступ на рынки, как европейские компании.

Контекст

В программе «Национальный кешбэк» принимают участие национальные торговые сети, аптеки, автозаправочные станции, а также немало региональных сетей и отдельных магазинов.

Количество производителей, присоединившихся к программе, также возросло и составляет 1665. Кешбэк доступен на 360 000 товаров украинского производства. К программе присоединились уже 17 банков.

Кешбэк в размере 10% начисляется за покупку украинских товаров, добавленных производителями в специальный перечень и приобретенных в магазинах – участниках программы.

Минэкономики ранее опубликовало данные о результатах государственных программ экономического развития в 2024 году. Эффект программы «Национальный кешбэк», призванной стимулировать потребительский спрос, оценивается в 0,001% ВВП.