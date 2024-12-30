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Мінекономіки оцінило ефект національного кешбеку в 0,001% ВВП

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Міністерство економіки опублікувало дані про результати державних програм економічного розвитку у 2024 році. Ефект програми «Національний кешбек», яка покликана стимулювати споживчий попит, оцінюється в 0,001% ВВП.

Ключові факти

  • Найбільший внесок у зростання ВВП – 0,422% – у програми «Доступні кредити 5-7-9», на яку спрямовано 61,8 млрд грн.
  • Далі йде програма «єОселя», ефект від якої оцінюється у 0,056% при фінансуванні у 4,7 млрд грн.
  • Внесок субсидій на сільськогосподарську техніку в зростання ВВП оцінили у 0,043% – це третій результат із фінансуванням у 3,9 млрд грн.
  • «Зимова єПідтримка» забезпечила приріст у 0,023% ВВП при фінансуванні 7,9 млрд грн.
  • Національний кешбек отримав фінансування у 0,4 млрд грн і забезпечив приріст у 0,001% ВВП, свідчать дані Мінекономіки.
  • Загалом внесок усіх державних програм розвитку Мінекономіки оцінило у 0,64% ВВП.
  • Оцінка наведена за рік з урахуванням фактичного фінансування програм за 11 місяців 2024 року.
Мінекономіки оцінило ефект національного кешбеку в 0,001% ВВП /Фото 1

Сума шоку попиту, млрд грн

Мінекономіки оцінило ефект національного кешбеку в 0,001% ВВП /Фото 2

Вплив програм розвитку на ВВП у 2024 році

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Контекст

За підсумками 2024 року Мінекономіки прогнозує зростання ВВП на 4%. Із них 0,64% є результатом реалізації політики «Зроблено в Україні», заявила раніше перша віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко.

За даними Держстату, у третьому кварталі 2024 року зростання реального ВВП України у річному вимірі уповільнилося до 2% порівняно із 3,7% у другому кварталі та 6,5% – у першому. Що відбувається?

Для багатьох економістів уповільнення стало сюрпризом. У жовтневому Інфляційному звіті НБУ, навпаки, підвищив оцінку зростання реального ВВП у третьому кварталі з 3,1% до 4%. Це дало команді аналітиків центробанку підстави покращити загальний прогноз зростання економіки у 2024 році з 3,7% до 4%. Тепер очевидно, цього не станеться. Більше про це – в матеріалі Forbes Ukraine.

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