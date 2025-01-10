«Діємо обережно». Мінекономіки може переглянути умови програми «Національний кешбек»

Міністерство економіки може переглянути умови програми «Національний кешбек» і виділити пріоритетні категорії товарів, де це буде більш ефективно для імпортозаміщення. Про це сказав заступник міністра економіки Андрій Телюпа в інтервʼю «Інтерфакс-Україна» .

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«Діємо обережно, щоб не порушувати зобовʼязання перед міжнародними партнерами щодо недискримінації. Пояснюємо європейським партнерам, що це захід підтримки населення і виробників у воєнних умовах», – сказав Телюпа.

За його словами, можна було б обійтися без програм держпідтримки в разі, якщо український бізнес мав би такі самі кредитні умови і доступ до ринків, як європейські компанії.

Контекст

У програмі «Національний кешбек» беруть участь національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також чимало регіональних мереж і окремих магазинів.

Кількість виробників, що приєдналися до програми, також зросла і наразі становить 1665. Кешбек доступний на 360 000 товарів українського виробництва. До програми долучилося вже 17 банків.

Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю українських товарів, доданих виробниками до спеціального переліку та придбаних у магазинах – учасниках програми.

Мінекономіки раніше опублікувало дані про результати державних програм економічного розвитку у 2024 році. Ефект програми «Національний кешбек», яка покликана стимулювати споживчий попит, оцінюється в 0,001% ВВП.