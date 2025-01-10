Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

«Діємо обережно». Мінекономіки може переглянути умови програми «Національний кешбек»

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Міністерство економіки може переглянути умови програми «Національний кешбек» і виділити пріоритетні категорії товарів, де це буде більш ефективно для імпортозаміщення. Про це сказав заступник міністра економіки Андрій Телюпа в інтервʼю «Інтерфакс-Україна».

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

Деталі

  • «Діємо обережно, щоб не порушувати зобовʼязання перед міжнародними партнерами щодо недискримінації. Пояснюємо європейським партнерам, що це захід підтримки населення і виробників у воєнних умовах», – сказав Телюпа.
  • За його словами, можна було б обійтися без програм держпідтримки в разі, якщо український бізнес мав би такі самі кредитні умови і доступ до ринків, як європейські компанії.

Контекст

У програмі «Національний кешбек» беруть участь національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також чимало регіональних мереж і окремих магазинів. 

Кількість виробників, що приєдналися до програми, також зросла і наразі становить 1665. Кешбек доступний на 360 000 товарів українського виробництва. До програми долучилося вже 17 банків.

Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю українських товарів, доданих виробниками до спеціального переліку та придбаних у магазинах – учасниках програми. 

Мінекономіки раніше опублікувало дані про результати державних програм економічного розвитку у 2024 році. Ефект програми «Національний кешбек», яка покликана стимулювати споживчий попит, оцінюється в 0,001% ВВП.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні