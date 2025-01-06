«Национальный кешбэк». Выплаты за декабрь и январь состоятся в феврале

В декабре, за четвертый месяц действия программы « Национальный кешбэк », украинцы накопили 436 млн грн, что на 180 млн больше, чем месяцем ранее. Выплата кешбэка за декабрь и январь будет произведена в конце февраля 2025-го. Это связано с особенностями бюджетного процесса, сообщила пресс-служба Минэкономики 6 января.

Подробности

Активными пользователями программы в настоящее время являются 4,5 млн граждан – они уже активировали в приложении «Дія» карты для будущих выплат кешбэка.

В декабре украинцы накопили 436 млн грн кешбэка, что почти на 50 млн грн больше, чем государство выплатило кешбэка за предыдущие три месяца, вместе взятые, отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Наиболее активными участниками программы остаются молодые люди до 45 лет. Их доля на конец декабря составила 57,4%. Пользователей среднего возраста (от 45 до 60 лет) – 22,4%, старшего возраста (60+) – 20,2%. Среди них 62,3% – женщины, 37,7% – мужчины.

24 декабря государство выплатило украинцам 232 млн грн кешбэка за ноябрь. Средства получили 2 млн человек.

Контекст

В программе «Национальный кешбэк» принимают участие национальные торговые сети, аптеки, автозаправочные станции, а также значительное количество региональных сетей и отдельных магазинов.

Число производителей, присоединившихся к программе, также возросло и составляет 1665. Кешбэк доступен на 360 000 товаров украинского производства.

К программе уже присоединились 17 банков: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-банк, Банк «Глобус», UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Аккордбанк, Банк «Кредит Днепр», ПРАВЕКС БАНК, «Клиринговый Дом», Радабанк, «Райф», «Креди Агриколь», ОТР Bank.

Кешбэк в размере 10% начисляется за покупку украинских товаров, добавленных производителями в специальный перечень и приобретенных в магазинах – участниках программы.

Минэкономики ранее опубликовало данные о результатах государственных программ экономического развития в 2024 году. Эффект программы «Национальный кешбэк», призванной стимулировать потребительский спрос, оценивается в 0,001% ВВП.