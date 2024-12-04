Запуск «Национального кэшбека» мог способствовать росту продаж украинских товаров. Что показало исследования RAU и Num8erz

Количество купленных товаров, произведенных в Украине, через два месяца после запуска программы «Национальный кэшбек» (сентябрь–октябрь) возросло на 9,5%. Об этом говорится в исследовании, проведенном RAU, аналитической компанией Num8erz и Министерством экономики Украины.
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Ключевые факты
- Доля таких товаров (в штуках) через два месяца после запуска программы заметно возросла по сравнению с двумя месяцами, предшествующими старту «Национального кэшбека». Речь идет именно о продуктах питания, отметили авторы исследования.
- Количество чеков за сентябрь–октябрь 2024 года по программе «Национального кэшбека» увеличилось на 0,1%.
- Выручка участников «Национального кэшбека» выросла на 4% в гривнях.
- Количество приобретенных товаров с коротким сроком годности выросло на 10,6% в штуках по сравнению с двухмесячным периодом до старта программы, а товаров категории FMCG – на 4,2%.
- К началу декабря 2024 года «Национальный кэшбэк» охватывает 330 000 товаров.
- Украинцы расширили размер разовых закупок в свою корзину: или за счет увеличения количества покупаемых ранее единиц в одном чеке, или сделав выбор в пользу украинского производителя, говорится в исследовании.
Контекст
20 августа 2024 года Кабмин утвердил порядок предоставления денежной помощи в рамках программы «Национальный кэшбек», которая является частью правительственной инициативы «Сделано в Украине».
Покупатели получают кэшбек 10% за покупки в торговых точках-участниках. Максимальный размер кэшбека – 3000 грн в месяц. Вырученные средства можно потратить на коммунальные, медицинские, транспортные услуги или направить в поддержку ВСУ. Снятие наличных с карты, на которую начисляются выплаты, невозможно.
В октябре состоялись первые выплаты, которые получили 646 378 граждан на общую сумму 37,2 млн грн.
21-22 ноября украинцы получили накопленные за октябрь средства: в общей сложности 1,22 млн участников получили 119,2 млн грн, что почти втрое больше, чем в октябре. Количество получателей кэшбека возросло почти вдвое, с 646 000 до 1,22 млн лиц, а средняя сумма выплаты выросла с 57 грн до 97 грн на человека.
Большинство пользователей программы – украинцы до 45 лет (66%), 23% составляют представители среднего возраста, а более 10% – люди постарше (60+).
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