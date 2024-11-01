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«Дія» запустила тестирование нового сервиса для импортеров и экспортеров

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

На портале «Дія» началось бета-тестирование сервиса, позволяющего предпринимателям продлить сроки валютных расчетов онлайн, сообщает Минэкономики. Заключение о продлении предельных сроков расчетов в сфере международной торговли важно, чтобы избежать штрафов за задержки в оплате за импортируемые или экспортируемые товары.

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Ключевые факты

  • Услуга уже начала работать в режиме бета-тестирования и станет доступна массово в декабре.
  • В бета-тестировании могут принять участие все юридические лица и ФЛП, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью. В рамках теста услуга будет доступна для первых 100 предпринимателей, которые обратятся за ее получением. Присоединиться к бета-тесту можно, если вы руководитель юридического лица или ФЛП и имеете верифицированный налоговый номер.
  • После успешного завершения теста и учета обратной связи от бизнеса услуга будет запущена полноценно.
  • По словам первого вицепремьера – министра экономики Юлии Свириденко, цифровизация продления предельных сроков валютных расчетов – это то, о чем давно просили украинские экспортеры и импортеры.
  • «Теперь не нужно ходить в банки и государственные учреждения: документы можно подать онлайн менее, чем через час. Система автоматически проверит заявку, поможет исправить ошибки и сэкономит время. Этот шаг снизит риск задержек, штрафов и блокирования счетов», – отметила она, добавив, что ожидает более быстрого завершения международных соглашений, и это будет способствовать более быстрому возвращению валюты в Украину.
  • Запуск происходит в рамках проекта «єДозвіл», финансируемого Европейским Союзом в рамках внедряемого FIIAPP проекта EU4DigitalUA.

Контекст

Ранее для получения вывода о продлении предельных сроков расчетов нужно было подавать заявление и документы лично или через портал Минэкономики и ждать бумажного заключения. Теперь это можно будет сделать онлайн с быстрой обратной связью для устранения ошибок.

Продление предельных сроков расчетов возможно только по отдельным операциям по экспорту и импорту товаров. Услуга касается товаров, изготовление или доставка которых требует длительного срока. К примеру, промышленного оборудования, медицинского и военного оборудования, а также продукции, заказанной через международные тендеры.

В 2023 году Минэкономики издало около 1500 выводов о продлении предельных сроков расчетов, а за первое полугодие этого года почти 600.

В сентябре в рамках проекта «єДозвіл» заработала услуга регистрации декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда. Эта услуга является частью комплексной услуги «єПідприємець» на портале «Дія».

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