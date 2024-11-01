«Дія» запустила тестування нового сервісу для імпортерів та експортерів

На порталі «Дія» розпочалося бета-тестування сервісу, який дозволить підприємцям продовжити строки валютних розрахунків онлайн, повідомляє Мінекономіки. Висновок щодо продовження граничних строків розрахунків у сфері міжнародної торгівлі є важливим, щоб уникнути штрафів за затримки у сплаті за імпортовані або експортовані товари.

Ключові факти

Послуга вже почала працювати в режимі бета-тестування та стане доступною масово у грудні.

У бета-тестуванні можуть взяти участь усі юридичні особи та ФОПи, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю. У рамках тесту послуга буде доступна для перших 100 підприємців, які звернуться за її отриманням. Приєднатись до бета-тесту можна, якщо ви керівник юридичної особи або ФОП і маєте верифікований податковий номер.

Після успішного завершення тесту і врахування зворотного зв’язку від бізнесу послуга буде запущена повноцінно.

За словами першої віцепремʼєрки-міністеркм економіки Юлії Свириденко, цифровізація продовження граничних строків валютних розрахунків – це те, про що давно просили українські експортери та імпортери.

«Тепер не потрібно ходити в банки та державні установи: документи можна подати онлайн менше, ніж за годину. Система автоматично перевірить заявку, допоможе виправити помилки і заощадить час. Цей крок зменшить ризик затримок, штрафів і блокування рахунків», – зазначила вона, додавши, що очікує, швидшого завершення міжнародних угод і це сприятиме швидшому поверненню валюти в Україну.

Запуск відбувається в рамках проєкту «єДозвіл», який фінансується Європейським Союзом у межах проєкту EU4DigitalUA, що впроваджується FIIAPP.

Контекст

Раніше для отримання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків потрібно було подавати заяву та документи особисто або через портал Мінекономіки і чекати на паперовий висновок. Тепер це можна буде зробити онлайн, зі швидким зворотним зв’язком для виправлення помилок.

Продовження граничних строків розрахунків можливе лише за окремими операціями з експорту та імпорту товарів. Послуга стосується товарів, виготовлення або доставка яких потребує тривалого терміну. Наприклад, промислового устаткування, медичного і військового обладнання, а також продукції, замовленої через міжнародні тендери.

У 2023 році Мінекономіки видало близько 1500 висновків про продовження граничних строків розрахунків, а за перше півріччя цього року — майже 600.

У вересні в рамках проєкту «єДозвіл» запрацювала послуга реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Ця послуга є частиною комплексної послуги «е-Підприємець» на порталі «Дія».