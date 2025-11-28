Хозяйственный суд Днепропетровской области назначил на 8 декабря рассмотрение заявления об открытии производства по делу о банкротстве АО «Днепразот», химический завод входит в группу «Приват» Игоря Коломойского. Информация об этом появилась в Едином государственном реестре судебных решений.

Подробности

24 ноября 2025 года Хозяйственный суд Днепропетровской области официально принял к рассмотрению заявление об открытии производства по делу о банкротстве АО «Днепразот». Инициатор – ООО «Укртранслит» из Днепра.

Подготовительное заседание назначено на 8 декабря 2025 года в 16:30.

Кредитор просит назначить распорядителем имущества арбитражного управляющего Вернигору Владимира Петровича.

Суд вызвал на заседание представителей «Укртранслита», «Днепразота» и самого арбитражного управляющего.

«Днепразот» обязали предоставить отзыв на заявление кредитора, баланс, доказательства уплаты долгов, если есть.

Контекст

Завод производит удобрения для аграриев и является единственным предприятием в Украине по производству жидкого хлора, который используют водоканалы для очистки воды. Оценка доли Коломойского на 2022 год составила $30 млн.

«Днепразот» не производит удобрения с начала российского вторжения, но, по данным Forbes, выпускал бытовую химию, например средства для чистки труб под маркой «Крот».

Согласно данным YouControl, финансовые показатели АО «Днепразот» за последние годы демонстрируют значительное падение. В 2021 году компания получила 11,38 млрд грн дохода, в 2022-м – 6,05 млрд грн, в 2023-м – 1,40 млрд грн, а в 2024-м выручка сократилась до 184 млн грн.

ООО «Укртранслит» зарегистрировано в Днепре в 2013 году, уставной капитал – 3000 грн, директор – Константин Зубков. Основной КВЭД – торговля химикатами. По данным YouControl, финансовые показатели компании за последние годы демонстрируют существенное снижение доходов. В 2022 году выручка составила 2,076 млрд грн, в 2023-м – 555 млн грн, а в 2024-м снизилась до 332 млн грн.