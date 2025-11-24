Днепропетровский окружной административный суд (судья О.В. Врона) признал противоправным и отменил приказ Госгеонадр №123 от 11.04.2025, которым было аннулировано спецразрешение №3640 на добычу циркон-рутил-ильменитовых песков Малышевского месторождения, ранее принадлежавшее ООО «Мотроновский ГОК» Дмитрия Фирташа. Об этом пишет NADRA.INFO со ссылкой на обнародованное 19 ноября решение суда.

Подробности

Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Истцом по делу выступило ООО «Тибериус плюс» (владелец – Алексей Шестюк), которое в июле 2024 года приобрело это спецразрешение у Мотроновского ГОКа и через суд добилось его официального переоформления на себя.

Ключевой аргумент суда: на момент вступления в силу санкций СНБО против Фирташа (июль 2024) спецразрешение №3640 уже принадлежало новому владельцу – ООО «Тибериус плюс», поскольку отчуждение произошло за сутки до этого. Соответственно, оснований для аннулирования разрешения у нового владельца не было.

В то же время по состоянию на ноябрь 2025 года в официальном реестре Госгеонадр владельцем спецразрешения №3640 до сих пор значится ООО «Мотроновский ГОК».

Контекст

В июне 2021 года СНБО Украины ввел санкции против Дмитрия Фирташа из-за его деятельности в титановой отрасли. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что предприятия Фирташа поставляют титановое сырье российским военно-промышленным предприятиям.

После этого Госгеонадра попыталась аннулировать специальное разрешение на добычу титановых руд на одном из месторождений, принадлежащих структурам Фирташа. Аннулирование произошло сразу после того, как Верховный Суд снял временный судебный запрет на применение санкций СНБО. Однако уже на следующий день тот же приказ Госгеонадр был остановлен в судебном порядке по иску компании, поэтому спецразрешение фактически продолжало действовать.

24 июня 2024 года президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о продлении санкций еще на 10 лет в отношении 390 физических и 366 юридических лиц, среди которых снова оказался Дмитрий Фирташ. В Group DF назвали это «давлением на бизнес», а сам Фирташ продолжает оспаривать персональные санкции в украинских и европейских судах.