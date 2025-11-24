Дніпропетровський окружний адміністративний суд (суддя О.В. Врона) визнав протиправним та скасував наказ Держгеонадр №123 від 11.04.2025, яким було анульовано спецдозвіл №3640 на видобуток циркон-рутил-ільменітових пісків Малишевського родовища, що раніше належав ТОВ «Мотронівський ГЗК» Дмитра Фірташа. Про це пише NADRA.INFO з посиланням на оприлюднене 19 листопада рішення суду.

Деталі

Постанова ще не набрала законної сили й може бути оскаржена.

Позивачем у справі виступило ТОВ «Тіберіус плюс» (власник – Олексій Шестюк), яке в липні 2024 року придбало цей спецдозвіл у Мотронівського ГЗК і через суд домоглося його офіційного переоформлення на себе.

Ключовий аргумент суду: на момент набрання чинності санкцій РНБО проти Фірташа (липень 2024) спецдозвіл №3640 уже належав новому власнику – ТОВ «Тіберіус плюс», оскільки відчуження сталося за добу до цього. Відповідно, підстав для анулювання дозволу в нового власника не було.

Водночас станом на листопад 2025 року в офіційному реєстрі Держгеонадр власником спецдозволу №3640 досі значиться ТОВ «Мотронівський ГЗК».

Контекст

У червні 2021 року РНБО України запровадила санкції проти Дмитра Фірташа через його діяльність у титановій галузі. Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що підприємства Фірташа постачають титанову сировину російським військово-промисловим підприємствам.

Після цього Держгеонадра спробувала анулювати спеціальний дозвіл на видобуток титанових руд на одному з родовищ, що належить структурам Фірташа. Анулювання відбулося одразу після того, як Верховний Суд зняв тимчасову судову заборону на застосування санкцій РНБО. Проте вже наступного дня той самий наказ Держгеонадр було зупинено в судовому порядку за позовом компанії, тому спецдозвіл фактично продовжував діяти.

24 червня 2024 року президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про продовження санкцій ще на 10 років щодо 390 фізичних та 366 юридичних осіб, серед яких знову опинився Дмитро Фірташ. У Group DF назвали це «тиском на бізнес», а сам Фірташ продовжує оскаржувати персональні санкції в українських та європейських судах.