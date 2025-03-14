До €40 млрд и 2 млн снарядов. ЕС планирует запустить добровольный фонд для Украины, чтобы обойти вето Венгрии

Европейский союз предлагает создать добровольный фонд в размере до $40 млрд для военной поддержки Украины. Это решение должно обойти возможное вето Венгрии. Об этом пишет Euractiv 14 марта со ссылкой на текст проекта.

Подробности

ЕС разработал план создания фонда, предусматривающий предоставление Украине военной помощи на сумму от €20 млрд до €40 млрд. В пакет входят 2 млн боеприпасов, в том числе артиллерийские снаряды большого калибра.

Участие стран в фонде будет добровольным, чтобы избежать блокирования со стороны Венгрии, последовательно отказывающейся поддерживать инициативы в пользу Украины через каналы ЕС.

Предыдущая версия предложения, обнародованная в прошлом месяце, предусматривала поставки 1,5 млн боеприпасов, но не содержала конкретных сумм финансирования. Обновленный документ призывает страны ЕС оказать в 2025 году военную поддержку по меньшей мере €20 млрд, а при необходимости – до €40 млрд.

Первым шагом должно стать выделение €5 млрд на закупку 2 млн артиллерийских снарядов в 2025 году.

Предполагается, что каждая страна будет приобщаться пропорционально к своему экономическому весу, предоставляя средства или непосредственно технику. ЕС относит к своему взносу €1,9 млрд, полученных со сверхприбылей от замороженных российских активов, хотя эти средства уже частично использованы.

Среди приоритетов – поставки артиллерийских снарядов большого калибра, систем противовоздушной обороны, ракет, дронов, истребителей, а также поддержка восстановления бригад, включающая ремонт техники и нелетальную помощь.

Кроме того, предложение предполагает учитывать любую другую военную поддержку, которую Киев сочтет приоритетной.

Документ направили странам ЕС в четверг, в преддверии встречи министров иностранных дел в понедельник.

Конечный срок для стран, желающих присоединиться к инициативе, – 30 апреля.

Контекст

Предложение ЕС появилось на фоне давления США, призывающего как можно быстрее завершить войну в Украине. В то же время европейские страны неоднократно заявляли о намерении продолжать поставки оружия Украине. Это нужно, чтобы Киев мог вернуть оккупированные территории, укрепить позиции на переговорах и обеспечить долгосрочную обороноспособность.

Европейцы также вынуждены активнее работать над собственной обороной из-за позиции США, которые традиционно являлись их ключевым союзником, но теперь давят на ЕС, требуя большей ответственности за собственную безопасность.

На следующей неделе лидеры стран соберутся на саммит, где обсудят помощь и укрепление собственных оборонных способностей.

Кроме того, на следующей неделе Еврокомиссия представит детали плана, предусматривающего выделение €800 млрд на совместные закупки европейского оборонного оборудования и поддержку производства в этой отрасли. Белая книга ЕС о будущем европейской обороны уже определяет шаги по созданию единого рынка в секторе и указывает на критические пробелы в возможностях.