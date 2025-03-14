До €40 млрд і 2 млн снарядів. ЄС планує запустити добровільний фонд для України, щоб обійти вето Угорщини

Європейський Союз пропонує створити добровільний фонд обсягом до $40 млрд для військової підтримки України. Це рішення має обійти можливе вето Угорщини. Про це пише Euractiv 14 березня з посиланням на текст проєкта.

Деталі

ЄС розробив план створення фонду, який передбачає надання Україні військової допомоги на суму від €20 до €40 млрд. До пакета входять 2 млн боєприпасів, зокрема артилерійські снаряди великого калібру.

Участь країн у фонді буде добровільною, щоб уникнути блокування з боку Угорщини, яка послідовно відмовляється підтримувати ініціативи на користь України через канали ЄС.

Попередня версія пропозиції, оприлюднена минулого місяця, передбачала постачання 1,5 млн боєприпасів, але не містила конкретних сум фінансування. Оновлений документ закликає країни ЄС надати у 2025 році військову підтримку на щонайменше €20 млрд, а за потреби – до €40 млрд.

Першим кроком має стати виділення €5 млрд на закупівлю 2 млн артилерійських снарядів у 2025 році.

Передбачається, що кожна країна долучатиметься пропорційно до своєї економічної ваги, надаючи кошти або безпосередньо техніку. ЄС зараховує до свого внеску €1,9 млрд, отриманих із надприбутків від заморожених російських активів, хоча ці кошти вже частково використані.

Серед пріоритетів – постачання артилерійських снарядів великого калібру, систем протиповітряної оборони, ракет, дронів, винищувачів, а також підтримка відновлення бригад, що включає ремонт техніки та нелетальну допомогу.

Крім того, пропозиція передбачає врахувати будь-яку іншу військову підтримку, яку Київ вважатиме пріоритетною.

Документ направили країнам ЄС у четвер, напередодні зустрічі міністрів закордонних справ у понеділок.

Кінцевий термін для країн, які хочуть долучитися до ініціативи, – 30 квітня.

Контекст

Пропозиція ЄС з’явилася на тлі тиску США, які закликають якнайшвидше завершити війну в Україні. Водночас європейські країни неодноразово заявляли про намір продовжувати постачання зброї Україні. Це потрібно, щоб Київ міг повернути окуповані території, зміцнити позиції на переговорах і забезпечити довгострокову обороноздатність.

Європейці також змушені активніше працювати над власною обороною через позицію США, які традиційно були їхнім ключовим союзником, але тепер тиснуть на ЄС, вимагаючи більшої відповідальності за власну безпеку.

Наступного тижня лідери країн зберуться на саміт, де обговорять допомогу Україні та зміцнення власних оборонних спроможностей.

Крім того, наступного тижня Єврокомісія представить деталі плану, який передбачає виділення €800 млрд на спільні закупівлі європейського оборонного обладнання та підтримку виробництва в цій галузі. Біла книга ЄС про майбутнє європейської оборони вже окреслює кроки до створення єдиного ринку в секторі та вказує на критичні прогалини в спроможностях.