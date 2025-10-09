Верховна Рада може ухвалити закон про перейменування назви монети з радянської «копійки» на історичну українську «шаг», який зареєстрували 1 жовтня. Про це розповів голова парламенту Руслан Стефанчук у коментарі для матеріалу Forbes Ukraine. Очільник ради – один із чотирьох ініціаторів законопроєкту.