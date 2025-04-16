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В список Forbes «30 до 30. Европа» за 2025 год вошли три украинца. Что о них известно

Юрий Самусенко /из личного архива
Юрий Самусенко
Forbes

2 хв читання

В две категории списка глобального Forbes Europe – «Технологии» и «Медиа и маркетинг» – вошли трое украинских предпринимателей в возрасте до 30 лет. В 2024 году в список в разных категориях попали 11 украинцев, в 2023-м – шестеро.

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«Технологии»

Ксения Илюк, 28, и Андрей Кусый, 29, запустили LetsData – аналитическую платформу на основе ИИ, которая помогает выявлять и нейтрализовать дезинформационные кампании. Это произошло в 2022 году после начала полномасштабного вторжения. Их алгоритм позволяет идентифицировать на 80% больше угроз, чем традиционные инструменты. LetsData заявляет, что уже сорвала несколько масштабных информационных атак, в том числе фейковую кампанию, которая использовала ИИ-генерированные личности для имитации американского ИИ-бизнеса. Стартап вошел в программы Google for Startups и Wayra и привлек $1,8 млн инвестиций.

предоставлено пресс-службой

Основатели LetsData Ксения Илюк и Андрей Кусый Фото предоставлено пресс-службой

Илюк изучала международную информацию в Черновицком национальном университете, затем работала в аналитических центрах Internews Ukraine и «Детектор медиа». Заниматься противодействием дезинформации ее вдохновил курс о создателе пропагандистской машины нацистов Йозефе Геббельсе. «Я испугалась и в то же время увлеклась тем, что можно делать с информацией», – говорит Илюк.

Ее бизнес-партнер – выпускник физмата Львовского университета Андрей Кусый – отвечает за технический аспект LetsData. Он увлекся Data Science и развивал направление машинного обучения для Grammarly. «В прошлом я «олимпиадник» по истории, очень любил геополитику», – объясняет Кусый, как его занесло в область дезинформации.

«Медиа и маркетинг»

После неожиданного увольнения в 2017 году Владислав Подоляко, 29, создал Belkins – платформу B2B-лидогенерации, которая сегодня работает с более чем 1000 клиентов и приносит $10 млн годовой выручки. Следующим шагом стал стартап Folderly, специализирующийся на решении проблем с доставкой email-рассылок. Его стоимость – $15 млн. За восемь лет Подоляко основал 15 компаний, запустил семь продуктов и сформировал команду из более чем 300 человек. Его история – пример масштабирования от нуля до международного влияния, с фокусом на продаже, автоматизации и маркетинге.

В список Forbes «30 до 30. Европа» за 2025 год вошли три украинца. Что о них известно /Фото 1

Основатель Belkins Владислав Подоляко

В 2021 году инвесткомпания InSoft Partners вместе с маркетинговым агентством Belkins купили 25% акций компании Cloudfresh. Она занимается продажей и последующим обслуживанием лицензий на программное обеспечение от ведущих вендоров, среди которых Google, Asana, Zendesk.

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