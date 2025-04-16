До списку Forbes «30 до 30. Європа» за 2025 рік увійшли троє українців. Що про них відомо

До двох категорій списку глобального Forbes Europe – «Технології» та «Медіа і маркетинг» – увійшли троє українських підприємців віком до 30 років. У 2024 році до списку в різних категоріях потрапили 11 українців, у 2023-му – шестеро.

«Технології»

Ксенія Ілюк, 28, та Андрій Кусий, 29, запустили LetsData – аналітичну платформу на основі ШІ, яка допомагає виявляти й нейтралізовувати дезінформаційні кампанії. Це відбулося у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення. Їхній алгоритм дає змогу ідентифікувати на 80% більше загроз, ніж традиційні інструменти.

LetsData заявляє, що вже зірвала кілька масштабних інформаційних атак, зокрема фейкову кампанію, яка використовувала ШІ-генеровані особистості для імітації американського ШІ-бізнесу.

Стартап увійшов до програм Google for Startups та Wayra й залучив $1,8 млн інвестицій.

Засновники LetsData Ксенія Ілюк та Андрій Кусий Фото надано пресслужбою

Ілюк вивчала міжнародну інформацію в Чернівецькому національному університеті, потім працювала в аналітичних центрах Internews Ukraine та «Детектор медіа». Займатися протидією дезінформації її надихнув курс про творця пропагандистської машини нацистів Йозефа Геббельса. «Я злякалася й водночас захопилася тим, що можна робити з інформацією», – каже Ілюк.

Її бізнес-партнер – випускник фізмату Львівського університету Андрій Кусий – відповідає за технічний аспект LetsData. Він захопився Data Science і розвивав напрям машинного навчання для Grammarly. «У минулому я «олімпіадник» з історії, дуже любив геополітику», – пояснює Кусий, як його занесло в царину дезінформації.

«Медіа і маркетинг»

Після несподіваного звільнення у 2017 році Владислав Подоляко, 29, створив Belkins – платформу B2B-лідогенерації, яка сьогодні працює з понад 1000 клієнтів і приносить $10 млн річного виторгу. Наступним кроком став стартап Folderly, що спеціалізується на розв’язанні проблем із доставленням email-розсилок. Його вартість – $15 млн.

За вісім років Подоляко заснував 15 компаній, запустив сім продуктів і сформував команду з понад 300 людей. Його історія – приклад масштабування від нуля до міжнародного впливу, з фокусом на продажі, автоматизації та маркетингу.

Засновник Belkins Владислав Подоляко

У 2021 році інвесткомпанія InSoft Partners разом із маркетинговою агенцією Belkins купили 25% акцій компанії Cloudfresh. Вона займається продажем і подальшим обслуговуванням ліцензій на програмне забезпечення від провідних вендорів, серед яких Google, Asana, Zendesk.

Контекст

Десятий рік, коли Forbes USA складає список «30 до 30. Європа». У 2024-му до п’яти категорій списку глобального Forbes «Технології», «Фінанси», «Медіа і маркетинг», «Спорт та ігри» та «Суспільні зміни» потрапило 11 українців віком до 30 років. У 2023-му до списку у різних категоріях потрапили шестеро українців.

Для списку «30 до 30. Європа» 2025 всі кандидати мали бути віком до 29 років станом на 8 квітня 2025 року і ніколи раніше не входили до списку США, Європи чи Азії до 30 років.