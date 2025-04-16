Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

До списку Forbes «30 до 30. Європа» за 2025 рік увійшли троє українців. Що про них відомо

Юрій Самусенко /з особистого архіву
Юрій Самусенко
Forbes

2 хв читання

До двох категорій списку глобального Forbes Europe – «Технології» та «Медіа і маркетинг» – увійшли троє українських підприємців віком до 30 років. У 2024 році до списку в різних категоріях потрапили 11 українців, у 2023-му – шестеро.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

«Технології»

Ксенія Ілюк, 28, та Андрій Кусий, 29, запустили LetsData – аналітичну платформу на основі ШІ, яка допомагає виявляти й нейтралізовувати дезінформаційні кампанії. Це відбулося у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення. Їхній алгоритм дає змогу ідентифікувати на 80% більше загроз, ніж традиційні інструменти. 

LetsData заявляє, що вже зірвала кілька масштабних інформаційних атак, зокрема фейкову кампанію, яка використовувала ШІ-генеровані особистості для імітації американського ШІ-бізнесу.

Стартап увійшов до програм Google for Startups та Wayra й залучив $1,8 млн інвестицій.

надано пресслужбою

Засновники LetsData Ксенія Ілюк та Андрій Кусий Фото надано пресслужбою

Ілюк вивчала міжнародну інформацію в Чернівецькому національному університеті, потім працювала в аналітичних центрах Internews Ukraine та «Детектор медіа». Займатися протидією дезінформації її надихнув курс про творця пропагандистської машини нацистів Йозефа Геббельса. «Я злякалася й водночас захопилася тим, що можна робити з інформацією», – каже Ілюк.

Її бізнес-партнер – випускник фізмату Львівського університету Андрій Кусий – відповідає за технічний аспект LetsData. Він захопився Data Science і розвивав напрям машинного навчання для Grammarly. «У минулому я «олімпіадник» з історії, дуже любив геополітику», – пояснює Кусий, як його занесло в царину дезінформації.

«Медіа і маркетинг»

Після несподіваного звільнення у 2017 році Владислав Подоляко, 29, створив Belkins – платформу B2B-лідогенерації, яка сьогодні працює з понад 1000 клієнтів і приносить $10 млн річного виторгу. Наступним кроком став стартап Folderly, що спеціалізується на розв’язанні проблем із доставленням email-розсилок. Його вартість – $15 млн.

За вісім років Подоляко заснував 15 компаній, запустив сім продуктів і сформував команду з понад 300 людей. Його історія – приклад масштабування від нуля до міжнародного впливу, з фокусом на продажі, автоматизації та маркетингу.

До списку Forbes «30 до 30. Європа» за 2025 рік увійшли троє українців. Що про них відомо /Фото 1

Засновник Belkins Владислав Подоляко

У 2021 році інвесткомпанія InSoft Partners разом із маркетинговою агенцією Belkins купили 25% акцій компанії Cloudfresh. Вона займається продажем і подальшим обслуговуванням ліцензій на програмне забезпечення від провідних вендорів, серед яких Google, Asana, Zendesk.

Контекст

Десятий рік, коли Forbes USA складає список «30 до 30. Європа». У 2024-му до п’яти категорій списку глобального Forbes «Технології», «Фінанси», «Медіа і маркетинг», «Спорт та ігри» та «Суспільні зміни» потрапило 11 українців віком до 30 років. У 2023-му до списку у різних категоріях потрапили шестеро українців.

Для списку «30 до 30. Європа» 2025 всі кандидати мали бути віком до 29 років станом на 8 квітня 2025 року і ніколи раніше не входили до списку США, Європи чи Азії до 30 років. 

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні