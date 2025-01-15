Український стартап LetsData залучив $1,6 млн. На що витратять кошти

Це перший раунд залучення інвестицій для стартапу, який увійшов до рейтингу топ-25 стартапів за версією Forbes Ukraine у 2025 році. До цього компанія, продуктом якої користуються британські посольства, Збройні сили НАТО та міжнародні корпорації, розвивалася на власні кошти.

ШІ-стартап LetsData, що займається відстеженням, аналізом та прогнозуванням інформації в медіапросторі, залучив $1,6 млн. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба компанії.

Ключові факти

Український стартап LetsData залучила $1,6 млн інвестицій від фондів SMOK Ventures, Wayra, Tilia Impact Ventures, 1991 Ventures, Google’s Ukraine Support Fund та Startup Wise Guys.

У раунді також взяли участь низка ангелів, на чолі з серійними підприємцями Павла Бобосіков та Марті Краткі-Кац.

Залучені кошти LetsData використає для розширення на ринках США та Європі.

LetsData використовує штучний інтелект для аналізу даних з понад 100 млн сайтів та соціальних мереж на понад 50 мовах. Рішення обробляє текст і відео з Telegram, YouTube і TikTok, знаходячи зв’язки між контентом і виявляючи ознаки інформаційних операцій.

Продукт LetsData дозволяє виявляти загрози на 80% швидше, ніж традиційні методи, запевняють у пресслужбі стартапу. «У більшості випадків організації покладаються на невеликі команди або департаменти комунікацій, які не мають достатніх ресурсів та інструментів для ефективної протидії таким загрозам», – цитується в пресрелізі співзасновник LetsData Андрій Кусий.

За два роки самофінансування стартап досягнув $1 млн ARR. Технологію стартапу використовують FCDO, британські посольства, Збройні сили НАТО, а також компанії в США, Великобританії та Європі.

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Контекст

Запущений у червні 2022‐го LetsData – продукт російсько-української війни на 15 співробітників. Засновники – Ксенія Іллюк та Андрій Кусий. Ілюк вивчала міжнародну інформацію в Чернівецькому нацуніверситеті, потім працювала в аналітичних центрах Internews Ukraine та «Детектор медіа». Кусий – випускник фізмату Львівського університету, який розвивав напрям машинного навчання для українського єдинорога Grammarly.

У 2023‐му виторг стартапу був $0,5 млн. Займатися протидією дезінформації засновників надихнув курс про творця пропагандистської машини нацистів Йозефа Геббельса, писав Forbes Ukraine у липні 2024-го. Джерело доходу – передплата вартістю від $2000 до десятків тисяч доларів на місяць, залежно від обсягу й складності завдань. Від заснування стартап заробив $700 000 виторгу, понад 70% – протягом 2023‐го.

Мета LetsData на найближчі два роки – дійти до $2,5 млн річного виторгу, говорив Кусий Forbes Ukraine у липні 2024-го. Засновники стартапу планують відійти від клієнтів із консалтингу і продавати рішення компаніям або урядовим організаціям безпосередньо. У пріоритеті галузі, де важлива репутація: фінанси, страхування та великі споживчі бренди.