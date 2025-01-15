Український стартап LetsData залучив $1,6 млн. На що витратять кошти

ШІ-стартап LetsData, що займається відстеженням, аналізом та прогнозуванням інформації в медіапросторі, залучив $1,6 млн. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба компанії.
Це перший раунд залучення інвестицій для стартапу, який увійшов до рейтингу топ-25 стартапів за версією Forbes Ukraine у 2025 році. До цього компанія, продуктом якої користуються британські посольства, Збройні сили НАТО та міжнародні корпорації, розвивалася на власні кошти.
Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟
Ключові факти
- Український стартап LetsData залучила $1,6 млн інвестицій від фондів SMOK Ventures, Wayra, Tilia Impact Ventures, 1991 Ventures, Google’s Ukraine Support Fund та Startup Wise Guys.
- У раунді також взяли участь низка ангелів, на чолі з серійними підприємцями Павла Бобосіков та Марті Краткі-Кац.
- Залучені кошти LetsData використає для розширення на ринках США та Європі.
- LetsData використовує штучний інтелект для аналізу даних з понад 100 млн сайтів та соціальних мереж на понад 50 мовах. Рішення обробляє текст і відео з Telegram, YouTube і TikTok, знаходячи зв’язки між контентом і виявляючи ознаки інформаційних операцій.
- Продукт LetsData дозволяє виявляти загрози на 80% швидше, ніж традиційні методи, запевняють у пресслужбі стартапу. «У більшості випадків організації покладаються на невеликі команди або департаменти комунікацій, які не мають достатніх ресурсів та інструментів для ефективної протидії таким загрозам», – цитується в пресрелізі співзасновник LetsData Андрій Кусий.
- За два роки самофінансування стартап досягнув $1 млн ARR. Технологію стартапу використовують FCDO, британські посольства, Збройні сили НАТО, а також компанії в США, Великобританії та Європі.
Контекст
Запущений у червні 2022‐го LetsData – продукт російсько-української війни на 15 співробітників. Засновники – Ксенія Іллюк та Андрій Кусий. Ілюк вивчала міжнародну інформацію в Чернівецькому нацуніверситеті, потім працювала в аналітичних центрах Internews Ukraine та «Детектор медіа». Кусий – випускник фізмату Львівського університету, який розвивав напрям машинного навчання для українського єдинорога Grammarly.
У 2023‐му виторг стартапу був $0,5 млн. Займатися протидією дезінформації засновників надихнув курс про творця пропагандистської машини нацистів Йозефа Геббельса, писав Forbes Ukraine у липні 2024-го. Джерело доходу – передплата вартістю від $2000 до десятків тисяч доларів на місяць, залежно від обсягу й складності завдань. Від заснування стартап заробив $700 000 виторгу, понад 70% – протягом 2023‐го.
Мета LetsData на найближчі два роки – дійти до $2,5 млн річного виторгу, говорив Кусий Forbes Ukraine у липні 2024-го. Засновники стартапу планують відійти від клієнтів із консалтингу і продавати рішення компаніям або урядовим організаціям безпосередньо. У пріоритеті галузі, де важлива репутація: фінанси, страхування та великі споживчі бренди.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.