«Добробут» открыл новую поликлинику в центре Киева, инвестировав 160 млн грн

Медицинская сеть «Добробут» открыла новую поликлинику для всей семьи недалеко от станции метро «Олимпийская» в Киеве. Компания оценивает инвестиции в проект в 160 млн грн. Об этом Forbes Ukraine сообщила пресс-служба медицинской сети.

Ключевые факты

Новая поликлиника находится по адресу: улица Антоновича, 40. Медицинское учреждение будет предоставлять полный спектр услуг для всей семьи и готово ежедневно принимать до 800 пациентов.

Поликлиника размещается на двух этажах площадью около 1300 кв. м. В ней будут предоставляться следующие услуги: реабилитация, функциональная диагностика, психическое здоровье, ведение беременности и консультативный прием узкопрофильных специалистов для взрослых и детей. Впоследствии здесь появится стоматологическая клиника Dobrobut Dental Clinic.

Пространство новой поликлиники обустроено с учетом потребностей маломобильных групп населения и людей с инвалидностью: установлены два подъемника и пандус. Также в отеле есть комната для грудного вскармливания, игровая зона для детей и удобные зоны ожидания и кафетерий/кафе. А у каждого кабинета расположены функциональные экраны с информацией о занятости врача на данный момент.

Стоимость инвестиций в новую клинику составила 160 млн грн.

Контекст

«Добробут» – одна из самых крупных в Украине частных медицинских сетей. В портфеле компании 18 медицинских центров в Киеве и Киевской области, служба неотложной помощи, стоматология и аптеки.

Медицинские центры сети предоставляют услуги для детей и взрослых по более чем 75 медицинским направлениям.

Выручка медицинской сети «Добробут» в 2024 году выросла более чем на половину и достигла 3,5 млрд грн. Инвестиции в развитие компании составили 400 млн грн.