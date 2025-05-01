«Добробут» відкрив нову поліклініку у центрі Києва, інвестувавши 160 млн грн

Медична мережа «Добробут» відкрила нову поліклініку для всієї родини неподалік станції метро «Олімпійська» у Києві. Компанія оцінює інвестиції у проєкт у 160 млн грн. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба медичної мережі.

Ключові факти

Нова поліклініка знаходиться за адресою: вулиця Антоновича, 40. Медичний заклад надаватиме повний спектр послуг для всієї родини та готовий щоденно приймати до 800 пацієнтів.

Поліклініка займає два поверхи площею майже 1300 кв.м. У ній надаватимуться такі послуги: реабілітація, функціональна діагностика, психічне здоров’я, ведення вагітності та консультативний прийом вузькопрофільних фахівців для дорослих і дітей. Згодом тут з’явиться також стоматологічна клініка Dobrobut Dental Clinic.

Простір нової поліклініки облаштовано з урахуванням потреб маломобільних груп населення та людей з інвалідністю: встановлені два підйомники й пандус. Також є кімната для грудного вигодовування, ігрова зона для дітей і зручні зони очікування та кав’ярня. А біля кожного кабінету розташовані функціональні екрани з інформацією про зайнятість лікаря на поточний момент.

Вартість інвестицій у нову клініку склала 160 млн грн.

Контекст

«Добробут» – одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. У портфелі компанії 18 медичних центрів в Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки.

Медичні центри мережі надають послуги для дітей та дорослих за понад 75 медичними напрямами. Щороку хірурги ʼДобробутуʼ проводять понад 11 000 операцій. У мережі працюють понад 3 200 співробітників.

Виторг медичної мережі «Добробут» у 2024 році зріс більш ніж на половину і сягнув 3,5 млрд грн. Інвестиції у розвиток компанії склали 400 млн грн.