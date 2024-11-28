Цель – 1,5 млн пациентов до 2030 года. Как доверие клиентов помогает «Добробуту» строить крупнейшую сеть клиник в Украине

«У нас всегда была идея: любой кризис – это возможность развития», – говорит СЕО «Добробута» Вадим Шекман. Военный кризис позволил оторваться от конкурентов, кажется, на недосягаемое расстояние. Куда и как будет расти дальше сеть «Добробут»?

Этот материал – часть спецвыпуска журнала Forbes Ukraine «Кто есть кто в украинском бизнесе»: «портреты» 303 СЕО ведущих компаний Украины в 33 отраслях экономики, или подробный путеводитель по украинскому миру лидеров бизнеса.

«Существует момент, когда компания настолько вырастает, что мне нужно отойти и передать руководство профессиональному менеджеру», – говорил в 2023 году совладелец сети клиник «Добробут» Олег Калашников. В июле 2022-го он передал руководство «Добробутом» операционному директору Вадиму Шекману. А сам – возглавил наблюдательный совет.