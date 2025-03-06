Виторг медичної мережі «Добробут» у 2024 році зріс на 52%. Компанія інвестувала у розвиток 400 млн грн

Виторг медичної мережі «Добробут» у 2024 році зріс більш ніж на половину і сягнув 3,5 млрд грн. Інвестиції у розвиток компанії склали 400 млн грн. Про це повідомляє пресслужба «Добробуту».

Ключові факти

У 2024 році «Добробут» інвестував, зокрема, 21 млн грн на забезпечення енергоавтономності своєї мережі. Сукупно виторг компанії стянув 3,5 млрд грн, а у планах на 2025 рік – збільшити цей показник принаймні на третину, повідомляє пресслужба «Добробуту».

Кількість пацієнтів мережі збільшилася на 21% у порівнянні з 2023 роком, а кількість візитів склала 1,5 млн. Найбільш популярними фахівцями у клієнтів «Добробуту» у 2024 році стали педіатр, терапевт, ЛОР, акушер-гінеколог та невролог.

Загальна кількість працівників у мережі станом на початок 2025 сягнула 3 200 людей, з них лікарі – 1300. У компанії мобілізована 131 людина.

«Ми завжди прагнули стати національною мережею, і не відмовляємося від цих намірів, але на швидкість реалізації наших планів вплинула війна», – каже генеральний директор медичної мережі «Добробут» Сергій Орел.

Контекст

«Добробут» – одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. У портфелі компанії 17 медичних центрів в Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки.

Медичні центри мережі надають послуги для дітей та дорослих за понад 75 медичними напрямами. Щороку хірурги «Добробуту проводять понад 10000 операцій.