В медицинской сети «Добробут» сменился СЕО. Вместо Вадима Шекмана генеральным директором компании стал Сергей Орел, руководивший больницей сети. Изменения в руководящем составе компании произошли 24 января, сообщил Шекман Forbes Ukraine. Топ-менеджер, возглавивший «Добробут» в 2022 году, остается работать в медицинской сети как член наблюдательного совета.

Подробности

Причиной увольнения Шекмана с должности СЕО «Добробуту» стали разногласия во взглядах на будущее сети между ним и акционерами компании, сообщил Вадим Шекман Forbes. Владельцы Олег Калашников и Игорь Мазепа не захотели общаться на эту тему.

Новым СЕО «Добробуту» назначен Сергей Орел, бывший директором по развитию сети и исполнительным директором многопрофильной больницы «Добробут» на проспекте Бажана в Киеве.

«Сергей имеет более 20 лет опыта операционной деятельности и управления проектами. В «Добробуті» он успешно реализовал ряд масштабных проектов, в числе которых Инновационный центр кардиохирургии и сосудистой хирургии «Добробут», а также реконструкция многопрофильной больницы на Бажана (запуск и операционное управление)», – сообщили в пресс-службе сети.

При Шекмане «Добробут» смог выстоять в сложные времена и не прекращал работу ни на день во время полномасштабного вторжения, отметили в пресс-службе. За 2023 год выручка компании увеличилась почти на 76%, до 2,3 млрд грн. За три квартала 2024-го – достигла 2,5 млрд грн, превысив прошлогоднюю, сообщала пресс-служба компании.

Вадим Шекман остается работать членом наблюдательного совета сети. Относительно своих дальнейших планов он сообщил, что интересуется проектами, сопоставимыми с масштабами и опытом, которые он приобрел в «Добробуті».

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Контекст

Сеть медицинских центров «Добробут» – самый крупный игрок своего сегмента в Украине. Сеть объединяет медицинские центры и стационары для взрослых и детей, службу неотложной помощи, стационар для взрослых с центром неврологии, кардиологический центр, клинический онкологический центр, экспертный медицинский центр, центр вертебрологии, офтальмологии и стоматологию.

Компании сети (МЦ «Добробут-поликлиника», МЦ «Добробут-стационар», МЦ «Добробут-Стоматология») принадлежат группе акционеров Dobrobut Holdings Limited, мажоритарным владельцем которой является Олег Калашников.

В начале 2023 года сеть «Добробут» закрыла клиники в Ивано-Франковске и Львове, но открыла клинику на левом берегу Киева. Инвестиции в проект составили $20 млн.