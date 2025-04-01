Доходы отрасли связи в 2024 году выросли на 11%, превысив 154 млрд грн

Доходы отрасли связи в 2024 году выросли на 11,1% по сравнению с 2023 годом, достигнув 154,4 млрд грн, а капитальные инвестиции в электронные коммуникации увеличились на 32,7% – до 25,1 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии по регулированию в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и почтовых услуг (НКЭК) от 1 апреля.
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- Из общего объема доходов 70,9% (109,5 млрд грн) приходится на электронные коммуникации, а 29,1% (44,9 млрд грн) – на почтовые и курьерские услуги.
- Среди доходов от электронных коммуникаций в 2024 году преобладают мобильная связь (62,6%), фиксированный доступ к интернету (20,8%), услуги инфраструктуры сетей (13,2%) и фиксированная связь (3,4%). Выручка от мобильной связи возросла на 11,1% – до 68,5 млрд грн, а средний доход на пользователя (ARPU) увеличился до 117,1 грн со 102,1 грн в 2023-м.
- По данным НКЭК, в 2024 году доля доходов от передачи данных и интернета выросла на 0,4 п.п., как и от международного роуминга, в то время как доходы от голосовой телефонии уменьшились на 1%, а от услуг для других поставщиков сетей – на 0,2%.
- Доход от роуминга составил 4,67 млрд грн (+18%), что в НКЭК связывают с миграцией украинцев в страны ЕС из-за войны.
- Количество SIM-карт мобильной связи на конец 2024-го сократилось на 3% – до 48,8 млн, но 36,2 млн из них использовались для доступа в интернет. Доход от фиксированной связи возрос на 12,5% – до 3,75 млрд грн, а ARPU достиг 246,4 грн (193,7 грн в 2023 году). В то же время количество линий фиксированной связи упало на 11,6% – до 1,27 млн.
- Выручка от фиксированного интернета увеличилась на 6,5% – до 2,7 млрд грн, ARPU выросла до 230,9 грн с 219,3 грн. Количество подключений по технологии xPON увеличилось, а доступ к оптическому интернету получили 16 871 населенный пункт (+1454 по сравнению с 2023-м).
Контекст
В 2023 году доходы от услуг связи достигли 130,5 млрд грн, из них 97,3 млрд грн – от электронных коммуникаций, что на 17% больше, чем в 2022-м. Капитальные инвестиции в сектор выросли на 50% – до 19 млрд грн. Доходы от фиксированного интернета составили 21 млрд грн, увеличившись на 33%.
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