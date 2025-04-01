Доходы отрасли связи в 2024 году выросли на 11%, превысив 154 млрд грн

Доходы отрасли связи в 2024 году выросли на 11,1% по сравнению с 2023 годом, достигнув 154,4 млрд грн, а капитальные инвестиции в электронные коммуникации увеличились на 32,7% – до 25,1 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии по регулированию в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и почтовых услуг (НКЭК) от 1 апреля.