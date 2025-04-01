Доходи галузі звʼязку у 2024 році зросли на 11%, перевищивши 154 млрд грн

Доходи галузі зв’язку у 2024 році зросли на 11,1% порівняно з 2023 роком, сягнувши 154,4 млрд грн, а капітальні інвестиції в електронні комунікації збільшилися на 32,7% – до 25,1 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Національної комісії з регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та поштових послуг (НКЕК) від 1 квітня.

Деталі

Із загального обсягу доходів 70,9% (109,5 млрд грн) припадає на електронні комунікації, а 29,1% (44,9 млрд грн) – на поштові та кур’єрські послуги.

Серед доходів від електронних комунікацій у 2024 році переважають мобільний зв’язок (62,6%), фіксований доступ до інтернету (20,8%), послуги інфраструктури мереж (13,2%) та фіксований зв’язок (3,4%). Дохід від мобільного зв’язку зріс на 11,1% – до 68,5 млрд грн, а середній дохід на користувача (ARPU) збільшився до 117,1 грн із 102,1 грн у 2023-му.

За даними НКЕК, у 2024 році частка доходів від передачі даних та інтернету зросла на 0,4 в.п., як і від міжнародного роумінгу, тоді як доходи від голосової телефонії зменшилися на 1%, а від послуг для інших постачальників мереж – на 0,2%.

Дохід від роумінгу склав 4,67 млрд грн (+18%), що в НКЕК пов’язують із міграцією українців до країн ЄС через війну.

Кількість SIM-карток мобільного зв’язку на кінець 2024-го скоротилася на 3% – до 48,8 млн, але 36,2 млн із них використовувалися для доступу до інтернету. Дохід від фіксованого зв’язку зріс на 12,5% – до 3,75 млрд грн, а ARPU досяг 246,4 грн (193,7 грн у 2023 році). Водночас кількість ліній фіксованого зв’язку впала на 11,6% – до 1,27 млн.

Дохід від фіксованого інтернету збільшився на 6,5% – до 2,7 млрд грн, ARPU зріс до 230,9 грн із 219,3 грн. Кількість підключень за технологією xPON побільшала, а доступ до оптичного інтернету отримали 16 871 населений пункт (+1454 порівняно з 2023-м).

Контекст

У 2023 році доходи від послуг зв’язку досягли 130,5 млрд грн, з них 97,3 млрд грн – від електронних комунікацій, що на 17% більше, ніж у 2022-му. Капітальні інвестиції в сектор зросли на 50% – до 19 млрд грн. Доходи від фіксованого інтернету сягнули 21 млрд грн, збільшившись на 33%.