Доллар упал до трехмесячного минимума из-за тарифных войн Трампа

Доллар США упал до самого низкого уровня за три месяца из-за беспокойства замедлением экономического роста и влиянием новых тарифов на экономику США, что перевесило возможные выгоды от повышения пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Об этом пишет Reuters 4 марта.

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Ожидания торговой войны и ее влияния на экономики других стран могли бы укрепить доллар, но слабые экономические показатели США и снижение доходности облигаций ослабили валюту, говорят эксперты.

Отчет Института управления поставками в понедельник подтвердил негативные настроения среди производителей из-за тарифов. Индекс доллара США, отслеживающий его курс до шести валют, снизился на 0,54%, до 105,96 – самого низкого уровня с декабря.

Инвесторы перешли к безопасным валютам – японской иене и швейцарскому франку, которые выросли почти на 1%, в то время как глобальные рынки акций просели.

Канадский доллар укрепился на 0,45%, до 1,44 за доллар США, мексиканский песо потерял 0,3%, опустившись до 20,76 за доллар. Аналитики считают, что рынок надеется на скорую отмену тарифов в случае заключения сделок.

Евро вырос на 0,5%, до $1,05, – самого высокого уровня с декабря – благодаря отсутствию тарифов на ЕС и сужению разницы в доходности облигаций США и Еврозоны.

Доходность 10-летних гособлигаций США упала до 4,11%, самого низкого уровня с октября. Фунт стерлингов поднялся до 11-недельного максимума в $1,27. Трамп заявил, что Япония и Китай не должны обесценивать свои валюты, потому что это несправедливо к США. Доллар упал на 0,9% к иене (148,17), а юань вырос на 0,3%, до 7,26 за доллар.

Контекст

4 марта вступили в силу новые 25-процентные пошлины президента США Дональда Трампа на импорт из Мексики и Канады и удвоение пошлин на китайские товары до 20%. Это привело к новой торговой войне с тремя самыми крупными торговыми партнерами США.

Как сообщает CNN, Китай уже анонсировал контрмеры: на американское мясо птицы, пшеницу, кукурузу и хлопок будут наложены 15% пошлины, а на сорго, сою, свинину, говядину, морепродукты, фрукты, овощи и молочные продукты – 10%.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о немедленном введении 25%-ных тарифов на американский импорт стоимостью $20,7 млрд и дополнительных $86,2 млрд, если пошлины Трампа не отменят в течение 21 дня. Ранее он упоминал возможные пошлины на американское пиво, вино, бурбон, бытовую технику и апельсиновый сок из Флориды.

Министерство экономики Мексики сообщило, что президент Клаудия Шейнбаум планирует объявить соответствующие меры во время утренней пресс-конференции в Мехико во вторник 4 марта.