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«Таможенная стена» Трампа и ее влияние на украинскую экономику. «Метинвест» Ахметова считает убытки. Пинчуку и Атанасову приготовиться

Александр Мануилов
Александр Мануилов
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Алексей Блинов
Алексей Блинов
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4 хв читання

Дональд Трамп /Коллаж Анна Наконечная

Дональд Трамп. Фото: Getty Images. Изображение сгенерировано ИИ Midjourney в соавторстве с Анастасией Решетник Фото Коллаж Анна Наконечная

Угрозы Дональда Трампа месячной давности закрыться от мира пошлинами не были блефом. Какие это принесет последствия Украине? Forbes актуализировал аналитическую статью,которую мы делали более месяца назад

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Сегодня, 4 марта, вступили в силу новые ставки пошлины 25% для самых крупных торговых партеров США – Мексики и Канады. Также была введена дополнительная пошлина 10% на товары для Китая (в дополнение к 10% уже задействованных месяц назад).

По оценкам Forbes Ukraine, под действие введенных сегодня пошлин подпадает около $1,4 трлн импорта. Теперь стоит ожидать дополнительный шок для мировой торговли вследствие ответных мер со стороны Мексики, Канады и Китая.

Однако для Украины «день Т» наступает через неделю, когда должно вступить в силу решение, возобновляющее ставку пошлины 25% для украинской металлопродукции, а также отменяет специальную льготу, когда украинская сталь после переработки в ЕС могла беспошлинно поставляться на американский рынок.

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