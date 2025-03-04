Угрозы Дональда Трампа месячной давности закрыться от мира пошлинами не были блефом. Какие это принесет последствия Украине? Forbes актуализировал аналитическую статью, которую мы делали более месяца назад

Сегодня, 4 марта, вступили в силу новые ставки пошлины 25% для самых крупных торговых партеров США – Мексики и Канады. Также была введена дополнительная пошлина 10% на товары для Китая (в дополнение к 10% уже задействованных месяц назад).

По оценкам Forbes Ukraine, под действие введенных сегодня пошлин подпадает около $1,4 трлн импорта. Теперь стоит ожидать дополнительный шок для мировой торговли вследствие ответных мер со стороны Мексики, Канады и Китая.

Однако для Украины «день Т» наступает через неделю, когда должно вступить в силу решение, возобновляющее ставку пошлины 25% для украинской металлопродукции, а также отменяет специальную льготу, когда украинская сталь после переработки в ЕС могла беспошлинно поставляться на американский рынок.