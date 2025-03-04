Тарифные войны в действии. Как новые пошлины для Канады, Мексики и Китая повлияют на США и рейтинг Трампа? Разбор мировых СМИ

Какие тарифы вступили в действие

С 4 марта вступили в силу 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также удвоенные тарифы на китайские товары, достигшие 20% вместо предыдущих 10%. Это решение грозит разорвать десятилетие экономической интеграции Северной Америки и значительно усложнить отношения Вашингтона с Пекином, пишет The Economist.

Трамп, давно продвигающий идею протекционизма, на этот раз решил не останавливаться на предупреждениях. В ответ Китай объявил о дополнительных 10–15% пошлинах на американские товары, включая сою, свинину и говядину. Пекин ввел экспортные ограничения для 25 американских компаний, 10 из которых были наказаны за продажу оружия Тайваню, сообщает Reuters.

Из-за новых тарифов у США возникнут проблемы со снабжением свинины и говядины в Китай, ведь Пекин ввел на них пошлину. Фото Getty Images

Канада и Мексика, которые строили свою экономику на свободной торговле со США, также не остались в стороне. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о зеркальных 25% пошлинах на американский импорт стоимостью 30 млрд канадских долларов и возможности расширения контрмер на 125 млрд. «Американцы заплатят больше за продукты, горючее и автомобили, а тысячи людей могут потерять работу», – заявил Трюдо. Он назвал действия Трампа «необоснованными» и нарушающими соглашение USMCA, которое пришло на смену NAFTА, пишет Politico.

Премьер Онтарио Даг Форд пошел еще дальше, угрожая прекратить поставки электроэнергии в США, ведь его провинция снабжает электроэнергией 1,5 млн американцев. «Если они хотят уничтожить Онтарио, я сделаю все, вплоть до отключения их энергии», – цитирует его WSJ.

Мексика сейчас воздерживается от жестких заявлений, но президент Клаудия Шейнбаум пообещала, что страна готова к ответной реакции, отмечает Reuters. Прошлые торговые споры между США и Мексикой всегда завершались уступками Вашингтона. «Каждый раз, когда США вводили тарифы, Мексика отвечала, и в итоге американцы отступали», – говорит Луис де ла Калье, экс-переговорщик NAFTA.

Последствия для США

Американский бизнес уже ощущает последствия. «Тарифы – это налог на американцев», – заявила Кандес Лаинг, президент Канадской торговой палаты. Удар может быть особенно сильным по автомобильной отрасли. По подсчетам экспертов, цены на автомобили в США могут вырасти на $2500, а цепи поставки накроет хаос, пишет The Economist.

Фондовые рынки быстро отреагировали. Индекс S&P 500 упал почти на 2%, что стало самым большим дневным снижением с начала года, отмечает The Economist. «Потребители боятся нового витка инфляции из-за тарифов», – говорит аналитик Business Insider Зивай Чжан. Подтверждают это и соцопросы: согласно данным Washington Post-Ipsos, 69% американцев считают, что новые пошлины поднимут цены.

Решение Трампа грозит не только отдельным секторам, но и экономической стабильности США. Федеральный резервный банк Атланты пересмотрел прогноз ВВП на первый квартал, снизив его с +2,3% до -2,8%. Экономисты предупреждают: торговые войны могут привести к рецессии, пишет The Washington Post.

Политическое давление на импортеров

Трамп использует пошлины как инструмент политического давления. Белый дом требует от Канады и Мексики усилить борьбу с наркотрафиком и нелегальной миграцией. «Если хотите избежать тарифов, остановите потоки фентанила и мигрантов», – говорит президент. В ответ Оттава уже потратила 1,3 млрд канадских долларов на усиление границы, включая привлечение вертолетов Black Hawk, но это не изменило позиции Вашингтона, сообщает Politico.

Вертолет Black Hawk Фото Getty Images

Это не первый случай, когда США разжигают торговые конфликты. В первую каденцию Трамп уже вводил пошлины на китайскую продукцию, однако тогда экономика США росла, а сейчас ситуация гораздо хуже. Мир меняется, и теперь Пекин не слишком заинтересован в уступках, как раньше, отмечает Business Insider.

Вопрос в том, действительно ли эта стратегия принесет Трампу политические дивиденды. Последние опросы показывают, что только 30% американцев поддерживают введение тарифов, в то время как 68% считают, что Трамп уделяет им больше внимания, чем инфляции или экономике в целом, пишет The Washington Post.