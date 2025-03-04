Долар впав до тримісячного мінімуму через тарифні війни Трампа

Долар США впав до найнижчого рівня за три місяці через занепокоєння уповільненням економічного зростання та впливом нових тарифів на економіку США, що переважило можливі вигоди від підвищення мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Про це пише Reuters 4 березня.

Деталі

Очікування торговельної війни та її впливу на економіки інших країн могли б зміцнити долар, але слабкі економічні показники США та зниження прибутковості облігацій послабили валюту, говорять експерти.

Звіт Інституту управління поставками в понеділок підтвердив негативні настрої серед виробників через тарифи. Індекс долара США, що відстежує його курс до шести валют, знизився на 0,54%, до 105,96, – найнижчого рівня з грудня.

Інвестори перейшли до безпечних валют – японської єни та швейцарського франка, які зросли майже на 1%, тоді як глобальні ринки акцій просіли.

Канадський долар укріпився на 0,45% до 1,44 за долар США, мексиканський песо втратив 0,3%, опустившись до 20,76 за долар. Аналітики вважають, що ринок сподівається на швидке скасування тарифів у разі укладення угод.

Євро зріс на 0,5%, до $1,05, – найвищого рівня з грудня – завдяки відсутності тарифів на ЄС та звуженню різниці в прибутковості облігацій США та Єврозони.

Прибутковість 10-річних держоблігацій США впала до 4,11%, найнижчого з жовтня. Фунт стерлінгів піднявся до 11-тижневого максимуму в $1,27. Трамп заявив, що Японія та Китай не повинні знецінювати свої валюти, адже це несправедливо до США. Долар упав на 0,9% до єни (148,17), а юань зріс на 0,3%, до 7,26 за долар.

Контекст

4 березня набули чинності нові 25-відсоткові мита президента США Дональда Трампа на імпорт із Мексики та Канади і подвоєння мит на китайські товари до 20%. Це спричинило нову торгову війну з трьома найбільшими торговельними партнерами США.

Як повідомляє CNN, Китай уже анонсував контрзаходи: на американське м’ясо птиці, пшеницю, кукурудзу та бавовну буде накладено 15% мито, а на сорго, сою, свинину, яловичину, морепродукти, фрукти, овочі та молочні продукти – 10%.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про негайне введення 25%-вих тарифів на американський імпорт вартістю $20,7 млрд та додаткові $86,2 млрд, якщо мита Трампа не скасують протягом 21 дня. Раніше він згадував можливі мита на американське пиво, вино, бурбон, побутову техніку та апельсиновий сік із Флориди.

Міністерство економіки Мексики повідомило, що президентка Клаудія Шейнбаум планує оголосити відповідні заходи під час ранкової пресконференції в Мехіко у вівторок 4 березня.