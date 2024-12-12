Дональд Трамп стал «Человеком года» по версии журнала Time

Избранный президент США Дональд Трамп стал «Человеком 2024 года» по версии журнала Time . Издание отметило его достижения в проведении политической перестройки, развитии американского президентства и изменении роли Америки в мире.

Ключевые факты

Издание подчеркивает, что с тех пор как Трамп начал баллотироваться на пост президента США в 2015 году, вероятно, «ни один человек не сыграл большей роли в изменении курса политики и истории, чем он».

Трамп шокировал многих, одержав победу на выборах в 2016 году, затем провел США через «хаотический срок», включавший первый год пандемии и период общенациональных протестов, закончившийся его поражением на выборах и спровоцировавший нападение на Капитолий США 6 января 2021 года.

Во время выборов этого года он вел кампанию из зала суда Нью-Йорка, где ему инкриминировали 34 пункта обвинений в совершении тяжких преступлений.

Единственные дебаты Трампа с президентом Джо Байденом в июне привели к окончательному выходу оппонента из гонки. Одержав победу во всех семи колеблющихся штатах, он вышел из выборов на пике своей популярности.

Time утверждает, что Трамп в процессе «переделал американскую политику».

«За организацию камбека в историческом масштабе, за проведение политической перестройки, которая происходит раз в поколение, за развитие американского президентства и изменение роли Америки в мире Дональд Трамп является Человеком года 2024 по версии журнала Time», – отмечает издание.

Фотография Platon for TIME Фотография Platon for TIME Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

С 1927 года Time называет человека, группу или концепцию, оказавших наибольшее влияние – хорошее или плохое – на мир за предыдущие 12 месяцев.

В 2023-м издание выбрало поп-звезду Тейлор Свифт Человеком года. Президент Украины Владимир Зеленский и «украинский дух» были отмечены в 2022 году, миллиардер Илон Маск – в 2021-м.