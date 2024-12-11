Илон Маск стал первым человеком с состоянием более чем в $400 млрд

Состояние миллиардера Илона Маска превысило $400 млрд, что стало историческим достижением, пишет Bloomberg 11 декабря. Состояние самого богатого человека мира увеличилось на 66% после победы Дональда Трампа на выборах президента США.
Маск фактически стал правой рукой Трампа, он присутствует на телефонных разговорах избранного президента с иностранными лидерами, высказывает свое мнение по поводу будущих назначений и оказывает значительное влияние на законодателей-республиканцев.
Ключевые факты
- Последним толчком стала инсайдерская продажа акций его частной компании SpaceX при оценке в $350 млрд, в результате которой, по данным индекса миллиардеров Bloomberg, чистый капитал Маска резко увеличился примерно на $50 млрд – до $439,2 млрд.
- Состояние Маска резко изменилось с конца 2022 года, когда в какой-то момент его чистый капитал сократился более чем на $200 млрд. Но в последнее время он резко вырос после победы Трампа на выборах в прошлом месяце, причем Маск стал его самым большим спонсором и поклонником.
- Акции Tesla Inc. выросли примерно на 65% после выборов, поддержаны ожиданиями, что Трамп упростит развертывание беспилотных автомобилей и отменит налоговые льготы для электромобилей, помогающие конкурентам Tesla.
- Стоимость его стартапа в сфере искусственного интеллекта xAI выросла более чем вдвое с тех пор, как в мае он в последний раз привлекал инвестиции, и составляет $50 млрд.
Контекст
Маск должен занять ключевую роль в новой администрации Трампа как руководитель недавно созданного Департамента правительственной эффективности, что даст ему прямую связь с Овальным кабинетом.
53-летний Маск на прошлой неделе получил плохие новости, когда судья Делавера во второй раз отменила его пакет выплат от Tesla за 2018 год, который сейчас оценивается более чем в $100 млрд. Tesla заявила, что подаст апелляцию на решение, которое Маск назвал «абсолютной коррупцией». Даже если компенсация Маска в конце концов будет отозвана, он все равно останется самым богатым человеком в мире с большим отрывом.
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