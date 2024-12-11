Илон Маск стал первым человеком с состоянием более чем в $400 млрд

Состояние миллиардера Илона Маска превысило $400 млрд, что стало историческим достижением, пишет Bloomberg 11 декабря. Состояние самого богатого человека мира увеличилось на 66% после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Маск фактически стал правой рукой Трампа, он присутствует на телефонных разговорах избранного президента с иностранными лидерами, высказывает свое мнение по поводу будущих назначений и оказывает значительное влияние на законодателей-республиканцев.