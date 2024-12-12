Дональд Трамп став «Людиною року» за версією журналу Time

Обраний президент США Дональд Трамп став «Людиною 2024 року» за версією журналу Time . Видання відзначило його здобутки у проведенні політичної перебудови, розбудові американського президентства та зміні ролі Америки у світі.

Ключові факти

Видання наголошує, що з того часу, як Трамп почав балотуватися на пост президента США в 2015 році, ймовірно, «жодна людина не зіграла більшої ролі у зміні курсу політики та історії, ніж він».

Трамп шокував багатьох, здобувши перемогу на виборах у 2016 році, потім провів США через «хаотичний термін», який включав перший рік пандемії та період загальнонаціональних протестів, що закінчився його поразкою на виборах й спровокував напад на Капітолій США 6 січня 2021 року.

Під час цьогорічних виборів він вів кампанію із зали суду Нью-Йорка, де йому інкримінували 34 пункти звинувачень у скоєнні тяжких злочинів.

Його єдині дебати з президентом Джо Байденом у червні привели до остаточного виходу його опонента з гонки. Здобувши перемогу у всіх семи штатах, що вагаються, він вийшов з виборів на піку своєї популярності.

Time зазначає, що Трамп у процесі «переробив американську політику».

«За організацію камбека в історичному масштабі, за проведення політичної перебудови, що відбувається раз на покоління, за розбудову американського президентства та зміну ролі Америки у світі Дональд Трамп є Людиною року 2024 року за версією журналу Time», – наголошує видання.

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Контекст

З 1927 року Time називає людину, групу або концепцію, які справили найбільший вплив – добрий чи поганий – на світ за попередні 12 місяців.

У 2023-му видання вибрало поп-зірку Тейлор Свіфт Людиною року. Президент України Володимир Зеленський та «український дух» були відзначені у 2022 році, мільярдер Ілон Маск – у 2021-му.