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Дональд Трамп став «Людиною року» за версією журналу Time

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Обраний президент США Дональд Трамп став «Людиною 2024 року» за версією журналу Time. Видання відзначило його здобутки у проведенні політичної перебудови, розбудові американського президентства та зміні ролі Америки у світі.

Ключові факти

  • Видання наголошує, що з того часу, як Трамп почав балотуватися на пост президента США в 2015 році, ймовірно, «жодна людина не зіграла більшої ролі у зміні курсу політики та історії, ніж він». 
  • Трамп шокував багатьох, здобувши перемогу на виборах у 2016 році, потім провів США через «хаотичний термін», який включав перший рік пандемії та період загальнонаціональних протестів, що закінчився його поразкою на виборах й спровокував напад на Капітолій США 6 січня 2021 року. 
  • Під час цьогорічних виборів він вів кампанію із зали суду Нью-Йорка, де йому інкримінували 34 пункти звинувачень у скоєнні тяжких злочинів. 
  • Його єдині дебати з президентом Джо Байденом у червні привели до остаточного виходу його опонента з гонки. Здобувши перемогу у всіх семи штатах, що вагаються, він вийшов з виборів на піку своєї популярності.
  • Time зазначає, що Трамп у процесі «переробив американську політику». 
  • «За організацію камбека в історичному масштабі, за проведення політичної перебудови, що відбувається раз на покоління, за розбудову американського президентства та зміну ролі Америки у світі Дональд Трамп є Людиною року 2024 року за версією журналу Time», – наголошує видання.
Дональд Трамп став «Людиною року» за версією журналу Time /Фото 1

Photograph by Platon for TIME

Дональд Трамп став «Людиною року» за версією журналу Time /Фото 2

Photograph by Platon for TIME

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Контекст

З 1927 року Time називає людину, групу або концепцію, які справили найбільший вплив – добрий чи поганий – на світ за попередні 12 місяців. 

У 2023-му видання вибрало поп-зірку Тейлор Свіфт Людиною року. Президент України Володимир Зеленський та «український дух» були відзначені у 2022 році, мільярдер Ілон Маск – у 2021-му.

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