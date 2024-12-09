Дональд Трамп, Камала Харрис, Илон Маск и другие. Time объявил претендентов на звание человека года

Журнал Time объявил шорт-лист из 10 претендентов на звание человека 2024 года, говорится в сообщении издания 9 декабря. В список вошли избранный президент США Дональд Трамп, действующая вице-президент Камала Харрис, мильярдер Илон Маск и другие. Человека года будет названо в четверг, 12 декабря.
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Претенденты на звание человека 2024 года по версии Time
- Вице-президент США, кандидат от Демократической партии на выборах президента США Камала Харрис. Харрис вместе с Джо Байденом ранее была на обложке «Человека года» 2020, когда их дуэт победил Дональда Трампа и бывшего вице-президента Майка Пенса.
- Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Ранее она входила в список самых влиятельных людей Time 100 в 2013 году и была одним из финалистов в номинации «Человек года» в 2011-м.
- Бизнесмен Илон Маск. Был назван человеком года по версии Time в 2021 году. Но 2024-й стал знаковым годом, когда Маск – самый богатый человек в мире, по версии Forbes, – вошел в мир политики.
- Вдова Алексея Навального Юлия Навальная. Она также вошла в список 100 самых влиятельных людей Time в 2024 году.
- Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Издание отмечает его как «одного из самых влиятельных и противоречивых мировых лидеров этого года». Он был в списке Time 100 в 2019 году.
- Глава Федеральной резервной системы США Джером Павелл. Он дважды попадал в список Time 100 – в 2019 и 2020 годах – и был в шорт-листе на звание «Человек года» в 2023-м.
- Подкастер Джо Роган. Издание называет его противоречивой фигурой, столкнувшейся с негативной реакцией за распространение дезинформации о COVID-19 в своем шоу и использование расовых оскорблений в прошлом. Роган вошел в список самых влиятельных людей Time 100 в 2022 году.
- Президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Она является первой в истории страны женщиной-президентом. Шейнбаум также включена в список Time 100 Climate в этом году.
- Избранный президент США Дональд Трамп. Ранее он уже был назван «Человеком года» по версии журнала Time 2016, когда впервые выиграл президентские выборы.
- Генеральный директор Meta Марк Цукерберг. Он попал в список Time 100 AI в 2024 году и был назван «Человеком года» по версии Time в 2010-м, когда Facebook превысил полмиллиарда пользователей.
Контекст
С 1927 года Time называет человека, группу или концепцию, оказавших наибольшее влияние – хорошее или плохое – на мир за предыдущие 12 месяцев.
В 2023-м издание выбрало поп-звезду Тейлор Свифт Человеком года. Президент Украины Владимир Зеленский и «украинский дух» были отмечены в 2022 году, миллиардер Илон Маск – в 2021-м.
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