Дональд Трамп, Камала Харрис, Илон Маск и другие. Time объявил претендентов на звание человека года

Журнал Time объявил шорт-лист из 10 претендентов на звание человека 2024 года, говорится в сообщении издания 9 декабря. В список вошли избранный президент США Дональд Трамп, действующая вице-президент Камала Харрис, мильярдер Илон Маск и другие. Человека года будет названо в четверг, 12 декабря.

Претенденты на звание человека 2024 года по версии Time

Вице-президент США, кандидат от Демократической партии на выборах президента США Камала Харрис. Харрис вместе с Джо Байденом ранее была на обложке «Человека года» 2020, когда их дуэт победил Дональда Трампа и бывшего вице-президента Майка Пенса. Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Ранее она входила в список самых влиятельных людей Time 100 в 2013 году и была одним из финалистов в номинации «Человек года» в 2011-м. Бизнесмен Илон Маск. Был назван человеком года по версии Time в 2021 году. Но 2024-й стал знаковым годом, когда Маск – самый богатый человек в мире, по версии Forbes, – вошел в мир политики. Вдова Алексея Навального Юлия Навальная. Она также вошла в список 100 самых влиятельных людей Time в 2024 году. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Издание отмечает его как «одного из самых влиятельных и противоречивых мировых лидеров этого года». Он был в списке Time 100 в 2019 году. Глава Федеральной резервной системы США Джером Павелл. Он дважды попадал в список Time 100 – в 2019 и 2020 годах – и был в шорт-листе на звание «Человек года» в 2023-м. Подкастер Джо Роган. Издание называет его противоречивой фигурой, столкнувшейся с негативной реакцией за распространение дезинформации о COVID-19 в своем шоу и использование расовых оскорблений в прошлом. Роган вошел в список самых влиятельных людей Time 100 в 2022 году. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Она является первой в истории страны женщиной-президентом. Шейнбаум также включена в список Time 100 Climate в этом году. Избранный президент США Дональд Трамп. Ранее он уже был назван «Человеком года» по версии журнала Time 2016, когда впервые выиграл президентские выборы. Генеральный директор Meta Марк Цукерберг. Он попал в список Time 100 AI в 2024 году и был назван «Человеком года» по версии Time в 2010-м, когда Facebook превысил полмиллиарда пользователей.

Камала Гаррис Фото Getty Images Кейт Миддлтон Фото Getty Images Илон Маск Фото Getty Images Юлия Навально Фото Getty Images Беньямин Нетаньяху Фото Getty Images Джером Павелл Фото Getty Images Джо Роган Фото Getty Images Клаудия Шейнбаум Фото Getty Images Дональд Трамп Фото Getty Images Марк Цукерберг Фото Getty Images Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

С 1927 года Time называет человека, группу или концепцию, оказавших наибольшее влияние – хорошее или плохое – на мир за предыдущие 12 месяцев.

В 2023-м издание выбрало поп-звезду Тейлор Свифт Человеком года. Президент Украины Владимир Зеленский и «украинский дух» были отмечены в 2022 году, миллиардер Илон Маск – в 2021-м.