Dorofeeva, Jerry Heil, Jamala и Кажанна. Кто победил на Megogo Music Awards 2024 (фото)

Музыкальная премия медиасервиса Megogo назвала победителей в 12 категориях. Их имена стали известны 11 декабря на третьей церемонии Megogo Music Awards в Киеве. Особенность мероприятия – впервые пользователи могли поддержать артиста, задонатив на его «конверт». Нововведение собрало 140 496 грн на благотворительность.

Ключевые факты

Наибольшее количество донатов получили: Jerry Heil – 11 464 грн; коллаборация групп «Крихітка» и «Хейтспіч» – 10 890 грн; инди-поп музыкант bulovinova – 5148 грн.

Премия отличалась новыми спецнаградами – «Музыка, конвертируемая в помощь», «Музыка свободной страны» и Empowering womenʼs voices.

Онлайн-голосование длилось с 13 ноября по 4 декабря. Результаты голосования определяли суммой донатов слушателей (25%), голосов слушателей (25%) и оценок жюри (50%).

В составе жюри девять человек: главный редактор DTF Magazine, куратор Mirage Camp Владимир Волощук; музыкальный обозреватель, главный редактор медиа о новой украинской культуре «Лирум» Алексей Бондаренко; главный редактор портала rap.ua Илья Коваленко; музыкальные обозреватели Нателли Кирс, Макс Нагорняк, Игорь Билоус (Vanbios); основатель сервиса отслеживания музыки NUAM Алексей Ефименко; главный редактор сайта «Варианты Львов» Александр Ковальчук; главный редактор видеожурнала «Ікла» Рома Гений.

Jerry Heil получила спецнаграду «Музыка, конвертируемая в помощь». Фото: Megogo «Клип года» – Jamala. Фото: Megogo "Новая волна попмузыки" — Kler. Фото: Megogo Обладательница спецнаграды «Музыка свободной страны» – Artistka Chuprynenko. Фото: Megogo «Дом культуры» Владимира Дантеса получил спецнаграду «Музыка нашего единства» Фото: Megogo "Альтернативный/инди-артист года" и "Альбом года" – Vivienne Mort. Фото: Megogo Обладательница спецмпремии Empowering women's voices – Летучая мышь. Фото: Megogo «Миниальбом года» – bulovinova. Предыдущий слайд Следующий слайд

Кто получил награды:

«Поп-артист года» – Dorofeeva «Новая волна поп-музыки» – Kler «Альтернативный/инди-артист года» – Vivienne Mort «Новая волна альтернативной/инди-музыки» – Yarima «Хип-хоп альбом года» jockii druce – trashhouttttttt «Клип года» – Jamala, Arafat dağından «Альбом года» – Vivienne Mort «Фата» «Миниальбом года» – bulovinova «Холодная вода» «Колаба года» – Крихітка feat. Хейтспич «Под весенним дождем» «Музыка свободной страны» – Artistka Chuprynenko «Cтеп» «Музыка, конвертируемая в помощь» – Jerry Heil Empowering womenʼs voices – Кажанна

Спецнаграды «Музыка нашего единства» от канала Megogo Live получили пять проектов, способствующих объединению украинцев через музыку и творчество:

«Блищик» – серия фестивалей команды Behind Blue Eyes, открывающая детям с деоккупированных территорий мир креативных профессий;

«Дом культуры» – проект Владимира Дантеса, в пределах которого устраивают культурные ивенты в домах культуры прифронтовых и деоккупированных городов;

«Дом звукозаписи» – авторский проект Тины Кароль, придающий новую жизнь забытым украинским песням;

«Мультитрек» – музыкальный челлендж шоуранеров Влада Булавы и Евгения Триплова, где артисты создают треки за 12 часов;

«Фабричная, 12» – этнографическое пространство, основанное Евгением Филатовым и Натой Жижченко для сохранения, переосмысления и осовременивания культурного наследия.

Всего Megogo Music Awards 2024 имела девять номинаций, три спецнаграды («Музыка нашего единства», «Музыка свободной страны», «Музыка, конвертируемая в помощь») и женскую спецпремию Empowering womenʼs voices, последняя имела призовой фонд 100 000 грн на развитие творчества. Такую же награду получили победительницы номинаций «Новая волна».

Контекст

Медиасервис Megogo учредил премию Megogo Music Awards в разгар полномасштабного вторжения в 2022 году. Цель – популяризировать современную украинскую музыку, искать новые имена, а также отметить творческие успехи артистов.

О ходе прошлогодней премии читайте в материале Forbes Ukraine.