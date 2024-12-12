Dorofeeva, Jerry Heil, Jamala і Кажанна. Хто переміг на Megogo Music Awards 2024 (фото)

Музична премія медіасервісу Megogo назвала переможців у 12 категоріях. Їхні імена стали відомі 11 грудня на третій церемонії Megogo Music Awards у Києві. Особливість цьогорічного заходу –вперше користувачі могли підтримати артиста, задонативши на його «конверт». Нововведення зібрало 140 496 грн на благодійність.

Ключові факти

Найбільше донатів отримали: Jerry Heil – 11 464 грн; колаборація гуртів «Крихітка» та «Хейтспіч» – 10 890 грн; інді-поп музикантка bulovinova – 5148 грн.

Премія вирізнилась новими спецвідзнаками – «Музика, конвертована в допомогу», «Музика вільної країни» та Empowering women’s voices.

Онлайн-голосування тривало з 13 листопада до 4 грудня. Результати голосування визначали сумою донатів слухачів (25%), голосів слухачів (25%) та оцінок журі (50%).

У складі журі девʼятеро людей: головний редактор DTF Magazine, куратор Mirage Camp Володимир Волощук; музичний оглядач, головний редактор медіа про нову українську культуру «Лірум» Олексій Бондаренко; головний редактор порталу rap.ua Ілля Коваленко; музичні оглядачі Нателлі Кірс, Макс Нагорняк, Ігор Білоус (Vanbios); засновник сервісу відстедження музики NUAM Олексій Єфименко; головний редактор сайту «Варіанти Львів» Олександр Ковальчук; головний редактор відеожурналу «Ікла» Рома Геній.

Jerry Heil отримала спецвідзнаку «Музика, конвертована в допомогу». Фото: Megogo «Кліп року» — Jamala. Фото: Megogo «Нова хвиля попмузики» – Kler. Фото: Megogo Володарка спецвідзнаки «Музика вільної країни» – Artistka Chuprynenko. Фото: Megogo «Будинок культури» Володимира Дантеса отримав спецвідзнаку «Музика нашої єдності». Фото: Megogo «Альтернативний/інді-артист року» та «Альбом року» – Vivienne Mort. Фото: Megogo Володарка спецмпремії Empowering women’s voices – Кажанна. Фото: Megogo «Мініальбом року» — bulovinova. Фото: Megogo Попередній слайд Наступний слайд

Хто отримав нагороди:

«Попартист року» – Dorofeeva «Нова хвиля попмузики» – Kler «Альтернативний/інді-артист року» – Vivienne Mort «Нова хвиля альтернативної/інді-музики» – Yarima «Хіп-хоп альбом року» jockii druce – trashhouttttttt «Кліп року» – Jamala, Arafat dağından «Альбом року» – Vivienne Mort «Фата» «Мініальбом року» – bulovinova «Холодна вода» «Колаба року» – Крихітка feat. Хейтспіч «Під весняним дощем» «Музика вільної країни» – Artistka Chuprynenko «Cтеп» «Музика, конвертована в допомогу» – Jerry Heil Empowering women’s voices – Кажанна

Спецвідзнаки «Музика нашої єдності» від каналу Megogo Live одержали пʼять проєктів, що сприяють об’єднанню українців через музику і творчість:

«Блищик» – серія фестивалів команди Behind Blue Eyes, що відкриває дітям з деокупованих територій світ креативних професій;

«Будинок культури» – проєкт Володимира Дантеса, в межах якого влаштовують культурні івенти в будинках культури прифронтових і деокупованих міст;

«Дім звукозапису» – авторський проєкт Тіни Кароль, що надає нове життя забутим українським пісням;

«Мультитрек» – музичний челлендж шоуранерів Влада Булави та Євгена Тріплова, де артисти створюють треки за 12 годин;

«Фабрична, 12» – етнографічний простір, заснований Євгеном Філатовим та Натою Жижченко для збереження, переосмислення та осучаснення культурної спадщини.

Усього Megogo Music Awards 2024 мала девʼять номінацій, три спецвідзнаки («Музика нашої єдності», «Музика вільної країни», «Музика, конвертована в допомогу») та жіночу спецпремію Empowering women’s voices, остання мала призовий фонд 100 000 грн на розвиток творчості. Таку ж нагороду отримали переможниці номінацій «Нова хвиля».

Контекст

Медіасервіс Megogo заснував премію Megogo Music Awards у розпал повномасштабного вторгнення в 2022 році. Мета – популяризувати сучасну українську музику, шукати нові імена, а також відзначити творчі успіхи артистів.

Про перебіг минулорічної премії читайте в матеріалі Forbes Ukraine.