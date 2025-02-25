Доступ к реестрам. Госспецсвязи предупредила о хакерских атаках на нотариусов

Со второй половины января правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA фиксирует возобновление активности хакеров из группировки UAC-0173. Они атакуют украинских нотариусов, чтобы получить доступ к реестрам, сообщает Госспецсвязи 25 февраля.

Ключевые факты

Хакеры на заказ и за денежное вознаграждение осуществляют кибератаки на украинских нотариусов посредством рассылки опасных электронных писем. В частности, для того, чтобы получить скрытый удаленный доступ к их компьютерам и дальнейшего внесения несанкционированных изменений в государственные реестры.

Например, осуществлялась рассылка сообщений электронной почты якобы от имени одного из территориальных подразделений Министерства юстиции Украины, содержащих ссылку для загрузки файла, запуск которого приводит к поражению компьютера вредоносной программой.

Специалисты CERT-UA при содействии Нотариальной палаты Украины идентифицировали пораженные компьютеры в шести регионах Украины.

В некоторых случаях уже скомпрометированные компьютеры используются для дальнейшего формирования и отправки вредоносных электронных писем.

«Однако не исключено, что кибератаки будут продолжаться и дальше», – говорится в сообщении.

Нотариусов призвали в случае обнаружения подозрительной активности безотлагательно информировать Нотариальную палату Украины и CERT-UA.

Контекст

В 2024 году действующая при Госспецсвязи правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA зафиксировала 4315 киберинцидентов. Это на 69,8% больше, чем в 2023 году, когда была зафиксирована 2541 атака. Больше всего злоумышленники атаковали местные органы власти, правительственные учреждения, сектор безопасности и обороны, энергетические компании, телекоммуникационные компании и коммерческие организации.

19 декабря 2024 года произошла одна из самых масштабных кибератак на государственные реестры Украины. После этого Министерство юстиции анонсировало создание специализированной системы защиты данных, получившей название «Пентагон государственных реестров», с целью предотвращения будущих киберугроз.