Доступ до реєстрів. Держспецзв’язку попередила про хакерські атаки на нотаріусів

Від другої половини січня урядова команда реагування на компʼютерні надзвичайні події України CERT-UA фіксує поновлення активності хакерів із угруповання UAC-0173. Вони атакують українських нотаріусів, щоб отримати доступ до реєстрів, повідомляє Держспецзвʼязку 25 лютого.
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Ключові факти
- Хакери на замовлення та за грошову винагороду здійснюють кібератаки на українських нотаріусів за допомогою розсилання небезпечних електронних листів. Зокрема, для того, щоб отримати прихований віддалений доступ до їхніх компʼютерів і подальшого внесення несанкціонованих змін у державні реєстри.
- Наприклад, здійснювалася розсилка повідомлень електронної пошти нібито від імені одного з територіальних підрозділів Міністерства юстиції України, що містили посилання для завантаження файлу, запуск якого призводить до ураження компʼютера шкідливою програмою.
- Фахівці CERT-UA за сприяння Нотаріальної палати України ідентифікували уражені компʼютери у шести регіонах України.
- У деяких випадках вже скомпрометовані компʼютери використовуються для подальшого формування та відправки шкідливих електронних листів.
- «Проте не виключено, що кібератаки будуть продовжуватися і надалі», – йдеться у повідомленні.
- Нотаріусів закликали у разі виявлення підозрілої активності невідкладно інформувати Нотаріальну палату України та CERT-UA.
Контекст
У 2024 році урядова команда реагування на компʼютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзвʼязку, зафіксувала 4315 кіберінцидентів. Це на 69,8% більше, ніж у 2023-му, коли була зафіксована 2541 атака. Найбільше зловмисники атакували місцеві органи влади, урядові установи, сектор безпеки та оборони, енергетичні компанії, телекомунікаційні компанії та комерційні організації.
19 грудня 2024-го сталася одна з наймасштабніших кібератак на державні реєстри України. Після цього Міністерство юстиції анонсувало створення спеціалізованої системи захисту даних, що отримала назву «Пентагон державних реєстрів», з метою запобігання майбутнім кіберзагрозам.
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