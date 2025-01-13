Мін’юст створить «Пентагон» державних реєстрів для захисту даних від кібератак – Стефанішина

У Міністерстві юстиції планують запровадити такий механізм захисту даних, який стане своєрідним «Пентагоном державних реєстрів», повідомила в інтерв’ю «Укрінформу» віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністр юстиції Ольга Стефанішина 13 січня. У грудні 2024-го сталася одна з наймасштабніших кібератак на державні реєстри України .

Ключові факти

«Ми забезпечуємо відновлення на майданчиках, які мають належний механізм захисту відповідних даних від можливих атак. Також вже розроблено план створення такого собі «Пентагону» для державних реєстрів, який, ми очікуємо, буде швидко імплементований», – заявила Стефанішина.

За її словами, відповідна команда вже працює над запуском цієї ініціативи.

Стефанішина вважає, що метою країни-агресора під час останньої кібератаки був у першу чергу підрив функціональності держави.

«Цієї мети досягнуто не було, за що я окремо дуже дякую фахівцям Мін’юсту. Проте, кібервійна ведеться 24 години на добу сім днів на тиждень. Поки триває повномасштабна війна з Росією, триватиме і кібервійна», – зазначила вона.

Контекст

19 грудня Мінʼюст заявив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри. Віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що сталася одна з наймасштабніших кібератак на державні реєстри України.

Через атаку, організовану росіянами, було тимчасово припинено роботу єдиних та державних реєстрів, які підпорядковуються Мінʼюсту. Попри серйозність атаки, витік персональних даних не підтверджено.

Загалом не працювали понад 60 держреєстрів через кібератаку росіян на Мін’юст. Які наслідки й чим загрожує українцям витік даних, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

Обсяг українського ринку кібербезпеки збільшився в чотири рази за останні вісім років і досягнув $138 млн у 2024 році, 7 січня повідомила Європейська Бізнес Асоціація з посиланням на дані дослідження DataDriven Research & Consulting.

Загалом минулого року урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, опрацювала 4315 кіберінцидентів. Це на 69,8% більше, ніж у 2023-му, коли кіберзлочинці атакували український кіберпростір 2541 раз. Найчастіше зловмисники атакували місцеві органи влади, уряд та урядові організації, сектор безпеки та оборони, енергетичний сектор, комерційні організації, телекомунікації.