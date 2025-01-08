В Украине за год количество кибератак выросло на 70%. Самые распространенные типы инцидентов и главные хакерские цели

Правительственная команда реагирования на действующие при Госспецсвязи компьютерные чрезвычайные события CERT-UA в 2024 году проработала 4315 киберинцидентов, сообщает пресс-служба ведомства 8 января. Это на 69,8% больше, чем в 2023-м, когда киберпреступники атаковали украинское киберпространство 2541 раз.

Ключевые факты

Чаще злоумышленники атакуют местные органы власти, правительство и правительственные организации, сектор безопасности и обороны, энергетический сектор, коммерческие организации, телекоммуникации.

Наиболее распространенными типами инцидентов являются распространение вредоносного программного обеспечения, фишинг, вредоносное подключение, компрометация аккаунта или системы. Целью злоумышленников является кража чувствительной информации, а также уничтожение данных и информационных систем.

В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция роста кибератак прежде всего на критически важную инфраструктуру Украины, утверждает CERT-UA.

В правительственной команде предполагают, что Россия продолжит применять все возможные методы получения информации, важной для нее. Не будут прекращаться и деструктивные атаки против объектов критической инфраструктуры, в частности энергетики.

Во время войны наиболее ценная для врага информация о планах Сил обороны Украины, данные предприятий оборонно-промышленного комплекса, правительства и других организаций, осуществляющих поддержку военных. Для достижения этих целей злоумышленники обычно используют массовые рассылки вредоносного ПО и фишинговых писем. Такие типы кибератак останутся самыми массовыми, говорится в сообщении.

Контекст

19 декабря 2024 года произошла одна из самых масштабных кибератак на государственные реестры Украины, сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина. Из-за атаки, организованной россиянами, временно прекращена работа единых и государственных реестров, которые подчиняются Минюсту. Целью злоумышленников было нарушение функционирования критически важной инфраструктуры.

Ключевыми целями атак российских хакеров остаются энергосектор, нефтегазовый комплекс, логистика, финансовый сектор, государственные учреждения и телекоммуникации, заявил в интервью Forbes глава Госспецсвязи Александр Потий 23 декабря.

Объем украинского рынка кибербезопасности увеличился в четыре раза за последние восемь лет и достиг $138 млн в 2024 году, 7 января сообщила Европейская Бизнес Ассоциация со ссылкой на данные исследования DataDriven Research & Consulting.