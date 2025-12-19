Это часть публичного обращения ДТЭК к международным партнерам с призывом усилить поддержку восстановления украинской энергетики.

Компания ДТЭК сняла исполнение рождественского «Щедрика» хором и оркестром в машинном зале теплоэлектростанции, разрушенной российскими атаками. Видео компания обнародовала в своих соцсетях 19 декабря.

Детали

Компания призывает иностранных партнеров помочь Украине с финансированием ремонтов, поставкой запасного оборудования, усилением защиты энергообъектов.

Для Украины «Щедрик» Николая Леонтовича звучит на фоне войны, взрывов, тревог и отключений посреди зимы, говорят в ДТЭК.

Инициатива выполнена совместно с Svitlo Concert , направлена прежде всего на иностранные аудитории.

«Щедрик» за рубежом лучше знают как Carol of the Bells. Поэтому знакомой мелодией в неожиданном месте мы обращаемся к мировому сообществу с просьбой усилить поддержку украинской энергетики во времена беспрецедентных испытаний», – заявили в ДТЭК.

Контекст

С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были атакованы более 210 раз, что привело к потере около 90% мощностей тепловых электростанций, заявлял CEO Ильдар Салеев в 2024 году. Энергетики 41 раз «поднимали» ТЭС с нуля после обстрелов. В 2025-м компания инвестировала 4 млрд грн в первом полугодии на восстановление ТЭС.

Всего с 2022 года пострадало 56 энергетиков компании, четверо – погибших.