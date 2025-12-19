Компанія ДТЕК зняла виконання різдвяного «Щедрика» хором та оркестром у машинному залі теплоелектростанції, зруйнованої російськими атаками. Відео компанія оприлюднила у своїх соцмережах 19 грудня.
Це частина публічного звернення ДТЕК до міжнародних партнерів із закликом посилити підтримку відновлення української енергетики.
Деталі
- Компанія закликає іноземних партнерів допомогти Україні із фінансуванням ремонтів, постачанням запасного обладнання, посиленням захисту енергооб’єктів.
- Для України «Щедрик» Миколи Леонтовича звучить на тлі війни, вибухів, тривог і відключень посеред зими, кажуть у ДТЕК.
- Ініціатива виконана спільно зі Svitlo Concert, направлена передовсім на іноземні аудиторії.
- «Щедрика» за кордоном краще знають як Carol of the Bells. Тож знайомою мелодією в неочікуваному місці ми звертаємось до світової спільноти з проханням підсилити підтримку української енергетики в часи безпрецедентних випробувань», – заявили у ДТЕК.
Контекст
З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були атаковані понад 210 разів, що призвело до втрати близько 90% потужностей теплових електростанцій, заявляв CEO Ільдар Салєєв у 2024 році. Енергетики 41 раз «підіймали» ТЕС з нуля після обстрілів. У 2025-му компанія інвестувала 4 млрд грн у першому півріччі на відновлення ТЕС.
Загалом з 2022 року постраждало 56 енергетиків компанії, четверо – загиблих.
