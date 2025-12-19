Деталі

Компанія закликає іноземних партнерів допомогти Україні із фінансуванням ремонтів, постачанням запасного обладнання, посиленням захисту енергооб’єктів.

Для України «Щедрик» Миколи Леонтовича звучить на тлі війни, вибухів, тривог і відключень посеред зими, кажуть у ДТЕК.

Ініціатива виконана спільно зі Svitlo Concert , направлена передовсім на іноземні аудиторії.

, направлена передовсім на іноземні аудиторії. «Щедрика» за кордоном краще знають як Carol of the Bells. Тож знайомою мелодією в неочікуваному місці ми звертаємось до світової спільноти з проханням підсилити підтримку української енергетики в часи безпрецедентних випробувань», – заявили у ДТЕК.

Контекст

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були атаковані понад 210 разів, що призвело до втрати близько 90% потужностей теплових електростанцій, заявляв CEO Ільдар Салєєв у 2024 році. Енергетики 41 раз «підіймали» ТЕС з нуля після обстрілів. У 2025-му компанія інвестувала 4 млрд грн у першому півріччі на відновлення ТЕС.

Загалом з 2022 року постраждало 56 енергетиків компанії, четверо – загиблих.