История Дженсена Хуанга – путь от инженера до руководителя самой дорогой компании мира – Nvidia. Он стал символом глобального ИИ-бума и одновременно фигурой, влияющей на решения Вашингтона и Пекина. Издание The Financial Times назвало его Человеком года.
Ключевые факты
- В феврале Хуанг получил неожиданный звонок от Дональда Трампа, что стало началом нетипичных, но результативных отношений между президентом США и руководителем компании. Через несколько месяцев Nvidia вернула себе разрешение продавать продвинутые ИИ-чипы в Китае, несмотря на сопротивление части американского истеблишмента по безопасности.
- 2025 год превратил Nvidia в центрального игрока глобальной экономики. Компания стала самой дорогой в мире, на пике превысив капитализацию $5 трлн. Выручка от ИИ-чипов стимулировала развитие дата-центров, ставших одной из главных опор роста ВВП США. Сам Хуанг к концу года имеет состояние более $160 млрд.
- Хуанг признает: лидерство компании хрупкое. Конкуренцию усиливают китайская Huawei и гиганты вроде Google, которые разрабатывают собственные чипы. Но позиции Nvidia остаются доминантными благодаря архитектуре GPU и экосистеме Cuda, которая сделала ее инструментом по умолчанию для разработчиков.
- FT отмечает, что Хуанг стоит за одним из крупнейших инвестиционных циклов в частном секторе: компания вкладывает миллиарды в развитие ИИ-стартапов, в частности планирует до $100 млрд инвестиций в OpenAI. Критики называют это рискованной схемой, но Хуанг настаивает, что такие вложения не могут искусственно создать спрос на чипы.
- Хуанг активно выстраивает отношения как с Вашингтоном, так и с Пекином, демонстрируя редкую для американских CEO способность маневрировать между двумя государствами. Несмотря на то что он признает быстрый технологический прогресс Китая, публично сохраняет дипломатичность и подчеркивает ограничения обеих систем.
- Внутри Nvidia его считают строгим, но результативным руководителем. Он работает без выходных, не имеет хобби и лично контролирует десятки топ-менеджеров. Хуанг требует публичного обсуждения ошибок и называет компанию «семьей», хотя сотрудники признают: иногда его интенсивность переходит в жесткость.
- Основанная 33 года назад Nvidia начинала как производитель графических чипов для геймеров. Перелом произошел после решения Хуанга превратить GPU в универсальные процессоры для сложных вычислений. Когда разразилась эра машинного обучения, компания оказалась в центре технологической революции. 2025 год лишь закрепил ее статус – Nvidia стала фундаментом глобального AI-роста, а Хуанг – его главным лицом.
